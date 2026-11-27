Una adolescente fue detenida tras la muerte de Dulce Guadalupe en Zacatecas.

Una adolescente de 14 años fue detenida en Zacatecas por su probable participación en los hechos que provocaron las lesiones a la estudiante Dulce Guadalupe Castruita Tovar, de la misma edad, quien murió el jueves después de permanecer tres días hospitalizada.

El fiscal general de Justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que la detención se realizó inicialmente por el delito de lesiones calificadas, debido a que esa era la clasificación de la investigación al momento de ejecutar la orden.

Según la declaración del funcionario, ambas estudiantes participaban en un partido de futbol durante la clase de educación física en la secundaria federal “Juan Pablo García”, en la capital zacatecana.

Durante la actividad, la adolescente detenida habría sujetado a Dulce, la hizo girar y después la soltó. La estudiante cayó y se golpeó la cabeza, arriba de la frente.

El fiscal explicó que Dulce respondió inicialmente con un movimiento de cabeza cuando le preguntaron si se encontraba bien; más tarde comenzó a vomitar y se solicitó apoyo al número de emergencias 911.

Una ambulancia la trasladó al Hospital General de Zacatecas, donde murió el jueves 26 de noviembre alrededor de las 13:00 horas.

Camacho Osnaya señaló que los resultados de la necropsia podrían modificar la clasificación jurídica del caso; también adelantó que se daría a conocer el resultado de la audiencia inicial de la adolescente detenida.

La Fiscalía mantiene, además, una investigación sobre la actuación del personal docente y administrativo de la secundaria, para determinar si existieron omisiones o incumplimiento del deber de cuidado.

“Cero tolerancia ante cualquier situación, ya sea por un tema de omisión o un tema de deber de cuidado”, afirmó el fiscal.

La situación jurídica de la adolescente detenida deberá definirse en el procedimiento de justicia para adolescentes.

Mientras tanto, el cuerpo de Dulce será velado en la Funeraria ISSSTEZAC, a partir de las 23:00 horas de este viernes, informó el centro de catecismo Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia San Antonio de Padua, en El Orito, Zacatecas.