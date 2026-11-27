Dos personas caminan bajo la lluvia, una de ellas con un paraguas roto, mientras visitan la base del puente de Manhattan el Día de Acción de Gracias.

Las tormentas y nevadas en ambas costas de Estados Unidos, con heladas desde el sur hasta el norte del país, persistían este viernes en el país tras el Día de Acción de Gracias, con más de 2 mil vuelos afectados y cerca de 450 mil usuarios que permanecían sin electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó de una “amplia tormenta” que se desplazaba por el noreste de Estados Unidos con ventiscas e inundaciones costeras, así como lluvia engelante en Maine y nieve en el valle de Tennessee y los Apalaches, lo que “podría generar condiciones peligrosas para viajar”.

Para el Pacífico, en estados como California y Washington, el organismo avisó de una serie de tormentas que continuará afectando la costa oeste con lluvias generalizadas, nevadas en zonas montañosas, ráfagas de viento, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.

El reporte del NWS informó de una acumulación de hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de nieve en Misuri, estado del Medio Oeste que es uno de los más afectados del país, además de vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la costa este de Estados Unidos.

El frío afectaba incluso al sur de Estados Unidos, con avisos de congelamiento en el Sur Profundo, región que incluye a estados como Alabama, Gerogia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados.

Hasta las 14:30 horas del este de Estados Unidos (19:30 horas), 135 vuelos con destino u origen en el país norteamericano estaban cancelados, menos que los cerca de 400 del jueves, mientras que casi 2.200 estaban con retraso, según el sitio especializado FlightAware.

El aeropuerto más afectado era el John F. Kennedy de Nueva York con 10 cancelaciones, seguido por el de Logan en Boston (8), y Dulles (5) en Washington D.C.

Por otro lado, también hasta esta hora, alrededor de 448.550 usuarios permanecían sin luz, informó la web PowerOutage.

Los estados con más usuarios afectados eran Pensilvania (109.690), Nueva Jersey (68.721), Misuri (66.220), Maryland (54.799) y Virginia (49.178), según indicaba el portal.

Las tormentas, que suceden mientras Estados Unidos experimenta su mayor tráfico aéreo en 16 años, han provocado declaraciones de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, que pospuso el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s hasta el sábado.