Regresa ‘La Chaaaampiooooons’: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el sorteo de la fase de liga?

Conoce los pormenores sobre el sorte de la fase de liga de la Champions (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Champions League).

La Champions League 2026/27 define a sus primeros enfrentamientos en el sorteo de su fase liga, una instancia que reúne a 36 clubes en el relativamente nuevo formato de la máxima competencia europea.

Con los equipos clasificados y los últimos lugares todavía en juego, el próximo sorteo determina los ocho rivales que tendrá cada club en esta primera etapa.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2026/27?

El sorteo de la primera etapa de la Liga de Campeones 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto de 2026 en el Foro Grimaldi de Mónaco. La UEFA informó que la ceremonia comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Los equipos cabezas de serie, los posibles emparejamientos y el procedimiento del sorteo estarán disponibles desde las 00:30 horas de México del mismo día, de acuerdo con la información proporcionada por la UEFA.

El sorteo podrá seguirse en México a través de TNT Sports y HBO Max. La transmisión anunciada comenzará a las 9:50 horas, tiempo del centro de México, diez minutos antes de la ceremonia.

¿Cómo se sortean los rivales de la fase liga en la Champions League 2026/27?

Los 36 clubes participantes se dividen en cuatro bombos de nueve equipos, de acuerdo con su clasificación por coeficientes individuales.

Cada equipo conocerá a ocho rivales y jugará cuatro partidos como local y cuatro como visitante. El sorteo contempla dos rivales de cada bombo: uno para jugar en casa y otro fuera.

En principio, los clubes no podrán enfrentarse a otro equipo de su misma liga y tampoco podrán tener más de dos rivales del mismo país.

¿Qué equipos ya están clasificados a la Champions League 2026/27?

29 equipos ya aseguraron su lugar en la fase liga. Los clubes clasificados son:

Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool. España: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis.

Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis. Italia: Internazionale, Napoli, AS Roma y Como.

Internazionale, Napoli, AS Roma y Como. Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y VfB Stuttgart.

Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y VfB Stuttgart. Francia: Paris Saint-Germain, RC Lens y LOSC Lille.

Paris Saint-Germain, RC Lens y LOSC Lille. Países Bajos: PSV Eindhoven y Feyenoord.

PSV Eindhoven y Feyenoord. Portugal: FC Porto y Sporting CP.

FC Porto y Sporting CP. Bélgica: Club Brugge.

Club Brugge. Chequia: Slavia Prague.

Slavia Prague. Turquía: Galatasaray.

Galatasaray. Ucrania: Shakhtar Donetsk.

Las siete plazas restantes se definirán en los play-offs de clasificación.

¿Cuándo empieza la fase liga de la Champions League 2026/27?

La fase liga comienza el 8 de septiembre de 2026 y tendrá ocho jornadas antes de definir a los equipos que avanza a la siguiente etapa.

El calendario establecido por la UEFA contempla:

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026.

8–10 de septiembre de 2026. Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026.

13/14 de octubre de 2026. Jornada 3: 20/21 de noviembre de 2026.

20/21 de noviembre de 2026. Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026.

3/4 de noviembre de 2026. Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026.

24/25 de noviembre de 2026. Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026.

8/9 de diciembre de 2026. Jornada 7: 19/20 de enero de 2027.

19/20 de enero de 2027. Jornada 8: 27 de enero de 2027.

La UEFA publicará el calendario completo de la fase liga dos días después del sorteo, con las fechas, horarios y sedes de cada partido.

¿Cuándo son las eliminatorias de la Champions League 2026/27?

Después de la fase liga comenzará la etapa eliminatoria de la Champions League 2026/27. El calendario contempla:

Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027.

16/17 y 23/24 de febrero de 2027. Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027.

9/10 y 16/17 de marzo de 2027. Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027.

6/7 y 13/14 de abril de 2027. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027.

27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027. Final: 5 de junio de 2027.

La edición 2026/27 corresponde a la 72ª temporada de la competencia pero apenas la tercera con el formato de fase liga.

¿Dónde será la final de la Champions League 2027?

La final se disputará el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético de Madrid desde 2017.

Será la segunda final de la Champions League que reciba este estadio. La primera ocurrió en 2019, cuando el Liverpool derrotó 2-0 al Tottenham.

Madrid albergará así su sexta final de la máxima competencia europea de clubes. Solo Londres ha recibido más.

¿Qué obtiene el campeón de la Champions League 2026/27?

El campeón de la Champions League obtiene una plaza automática en la fase de grupos de la Champions League 2027/28, siempre que no se haya clasificado mediante su competencia nacional.

También enfrentará al campeón de la UEFA Europa League 2026/27 en la Supercopa de la UEFA de 2027.

El trofeo de la Champions League mide 73.5 centímetros y pesa 7.5 kilogramos.