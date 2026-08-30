Ataque a ‘Noche Suprema’ da giro: Fiscalía investiga disputa por narcomenudeo y descarta ‘cobro de piso’

Entre los participantes de "Noche Suprema" hay personas con órdenes de aprehensión y procesos penales vigentes. (Redes sociales).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que mantiene abierta la investigación por el ataque a instalaciones deportivas de Hermosillo el viernes 28 de agosto, donde estaba previsto el espectáculo de box Noche Suprema al día siguiente.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta ahora 24 personas han rendido declaración ante el Ministerio Público.

“Como parte de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, la Policía Investigadora y los Servicios Periciales, hasta el momento se han declarado a 24 personas, entre ellas testigos de los hechos, participantes del evento como generadores de contenido en redes sociales, promotores y boxeadores, así como personal técnico de iluminación, audio y video”, explicó.

Además se han recibido las denuncias por parte de la autoridad y particulares que se vieron afectados por estos hechos.

La principal hipótesis de investigación apunta a que la agresión habría ocurrido en el contexto de una disputa entre dos grupos delictivos presuntamente dedicados al narcomenudeo. La Fiscalía señaló que algunos de los participantes del evento habían realizado públicamente promoción de actividades relacionadas con el consumo de drogas.

El Ministerio Público descartó, hasta el momento, que existan indicios que relacionen los hechos con un supuesto “cobro de piso”, versión que, señaló, ha sido difundida en algunos espacios.

Asimismo, la FGJES sostuvo que la integridad de las personas que acudirían al espectáculo del sábado 29 de agosto no estuvo en riesgo. Precisó que no hubo personas lesionadas y que las afectaciones se limitaron a daños materiales parciales en las instalaciones.

Los trabajos de limpieza y reparación del inmueble, así como del equipo de iluminación, audio y video que había sido subarrendado por el promotor, se realizarán para recuperar la funcionalidad del espacio deportivo

Organizadores deberán asumir responsabilidades: Protección Civil de Hermosillo

La Fiscalía indicó que corresponderá a los organizadores del espectáculo asumir las responsabilidades legales derivadas de los daños ocasionados durante el contexto de la realización del evento.

Además, la investigación detectó que, aunque los organizadores contaban con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, no se presentó un Plan de Seguridad Física que contemplara la protección de asistentes y participantes.

Según la FGJES, dicho documento debía ser presentado por el promotor como parte de las autorizaciones correspondientes y puesto a consideración de la Mesa de Seguridad del Estado de Sonora para evaluar los riesgos asociados al espectáculo.

La Fiscalía también informó que algunas de las personas anunciadas en la cartelera cuentan con registros policiales, procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes por delitos que no estarían relacionados con la realización del evento.

Las autoridades señalaron que actuarán conforme a derecho respecto de esas personas y que continuarán las investigaciones correspondientes dentro de las carpetas que permanecen abiertas.

La FGJES agregó que esta información no había sido proporcionada previamente al Gabinete de Seguridad del Estado para realizar la evaluación de riesgo correspondiente.