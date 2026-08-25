Hallan con vida a Elí Martínez, periodista desaparecido tras ataque a balazos en Poza Rica

El periodista de nota roja de Poza Rica, al norte de Veracruz, Elí Martínez, fue localizado con vida, tras reportarse su desaparición.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) señaló que fue localizado y que se le brinda lo necesario para resguardar su seguridad.

La noche del lunes 24 de agosto, Elí Martínez y un compañero de la sección policiaca fueron atacados a balazos en la avenida 20 de Noviembre de Poza Rica, una de las principales vialidades de la ciudad. Uno de los reporteros logró ponerse a salvo y rendir su declaración, pero Martínez desapareció.

Aunque su familia intentó comunicarse con él, no fue localizado durante toda la noche. Tras varias horas de ausentarse, el martes se confirmó su localización con vida.

“Como es del conocimiento público, la noche del 24 de agosto dos periodistas fueron atacados por sujetos desconocidos en la ciudad de Poza Rica. En cuanto se tuvo conocimiento, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas se puso en contacto con el periodista RPM, a quien se le otorgó asesoría jurídica y de protección. El reportero EAMV, afortunadamente, fue localizado con vida”, indicó la CEAPP en un comunicado.

El organismo no precisó la situación en que fue localizado ni las circunstancias que rodearon su desaparición durante varias horas, pero indicó que recibe medidas de protección.

“También se le han proporcionado medidas de protección integral”, detalló.

De acuerdo con la CEAPP, entre las medidas se contempla apoyo de seguridad pública, así como asesoría legal para ellos y sus familias, con el fin de determinar sus necesidades.

“La CEAPP se está coordinando con las autoridades de seguridad pública para brindarles el apoyo necesario para su salvaguarda. En la zona ya se encuentra personal de esta Comisión para otorgarles asesoría jurídica y establecer contacto con familiares con el propósito de evaluar acciones que respondan a sus necesidades”, aseguró.

Según se dio a conocer, el periodista fue llevado ante la Policía Ministerial para su resguardo y declaración.

El ataque provocó movilización y llamados de justicia por parte de periodistas de la zona. En este año, Poza Rica ha sido escenario de múltiples actos violentos contra informadores de la sección policiaca.

Entre las víctimas de la violencia contra comunicadores se recordó a Luis Ángel López Valdez, asesinado el 11 de junio, y Carlos Castro, quien murió en un ataque armado el 8 de enero de 2026.