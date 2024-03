Estas son las 4 drogas psicodélicas más consumidas entre empresarios: ‘Me ayudan a ser mejor líder’

En redes sociales abundan publicaciones de hábitos que tienen los millonarios, así como los líderes de empresas para llevar con éxito sus negocios. Algunos meditan, otros hacen ejercicio, pero quizás no sabías que hay cientos de ellos que ‘le entran’ a las drogas psicodélicas y los ‘hongos mágicos’ para abrir su mente.

“Las drogas eliminan el ego de una persona... con los psicodélicos, la gente queda completamente abierta”, explicó un empresario llamado Michael, quien pidió identificarse solo con su nombre, a Bloomberg.

Y es que el mundo empresarial y ejecutivo evoluciona cada vez más rápido, y con la llegada de la inteligencia artificial, la productividad ya no es una de las aptitudes más importantes, sino que la tendencia está volcada hacia la mejora del pensamiento divergente y creativo, y es ahí donde las drogas psicodélicas se han vuelto el ‘amuleto’ de cada vez más empresarios.

¿Qué los motivó a volcarse hacia el consumo de estas sustancias? La respuesta es sencilla: el ‘coaching’ empresarial, una industria no regulada y excéntrica que concentra a más de cien mil practicantes en todo el mundo y que tiene un valor de 5 mil millones de dólares.

¿Cómo las drogas psicodélicas se convirtieron en la nueva tendencia para el coaching empresarial?

Un reportaje de Bloomberg explica que las prácticas de ‘coaching’ han evolucionado a tal grado en el que hay ‘entrenadores’ de microdosis, mismos que se pueden certificar para trabajar con sustancias y que el cliente las consuma.

Esto también ha obligado a los empresarios que quieren crecer mediante el consumo de estas sustancias a viajar a lugares en el mundo en los que exista una regulación más accesible sobre estas drogas. Por ejemplo, hay coaches que están instalados en Jamaica, mientras que otros operan de manera ilegal en departamentos o casas en Estados Unidos, “donde dichas drogas son ilegales a nivel federal pero las autoridades en gran medida hacen la vista gorda”, explica Bloomebrg.

¿Qué drogas psicodélicas utilizan los empresarios de alto nivel para mejorar?

La psilocibina es funcional para tratar afecciones como la ansiedad, depresión, estrés postraumático y dependencia al alcohol.

Estas son cuatro de las principales sustancias que utilizan algunos de los empresarios de alto nivel que mediante el coaching se han encontrado con las drogas psicodélicas:

Ketamina

La Universidad de Utah apunta que la ketamina tiene la capacidad de producir una amplia gama de “cambios en la experiencia consciente”, mismos que se reflejan sensorial y emocionalmente.

Con una administración adecuada de ketamina, la droga que nació como medicamento y en los ochentas se popularizó, altera los niveles de glutamato en el cerebro, lo que contribuye a nuevas conexiones neuronales, lo que impacta en los pensamientos positivos de las personas, así como en el desarrollo creativo.

MDMA

Otra de las drogas favoritas de miles de empresarios, pues una dosis de MDMA administrada correctamente podría tener efectos positivos en la mente.

La autoridad de Salud de Estados Unidos explicó que basta con una dosis para que mejore la sensación de bienestar, lo que contribuye a que las personas sean más extrovertidas, así como mejorar la disposición y empatía, aspectos clave si eres el líder de un equipo.

Éxtasis

Se trata de una droga que ayuda a mantenerse despierto, desinhibe sexualmente, permite comprender de otra forma la música y el cine, entre otras cosas, así como ordenar ideas y ponerte eufórico y feliz, según explica un estudio de la organización científica Redalyc, por supuesto, en casos controlados.

Si bien esta droga se consume principalmente en festivales de música o fiestas, con el tiempo ha tomado popularidad dentro del coaching empresarial.

Hongos Mágicos (Psilocibina)

Funcionan para cambiar el estado de ánimo, la percepción y los pensamientos, así como orientarlos de manera positiva en ciertos casos.

También, es funcional para tratar afecciones como la ansiedad, depresión, estrés postraumático y dependencia al alcohol.

Esta droga se consume desde hace siglos, y si bien hay países que han investigado sus beneficios, durante el siglo pasado hubo prohibiciones que retrasaron los avances.

¿Cuáles son los comentarios de los magnates sobre el uso de drogas psicodélicas?

“Creo que la psilocibina me ayuda a ser mejor y, por lo tanto, me ayuda a ser un mejor líder”, dice Jim MacPhee, un consultor de liderazgo de 66 años que se jubiló como director de operaciones de Walt Disney World en 2021. No anima a sus clientes a consumir drogas ni respalda el uso ilegal o recreativo, pero dice que sus dos experiencias durante su jubilación en un retiro en el extranjero le han ayudado a estar más “identificado” con su trabajo de consultoría.

El consumo de drogas reportado por Elon Musk, Sergey Brin y el ejecutivo asesinado de Cash App, Bob Lee, ha llamado la atención sobre cómo el mundo empresarial se ve afectado por el creciente uso de psicodélicos. Las preocupaciones comunes, como la hipersugestionabilidad y los cambios en la función ejecutiva del cerebro , se amplifican cuando se trata de quienes ocupan posiciones de poder.

“Te hacen más vulnerable y sugestionable ante los demás”, dice Sandra Dreisbach, cofundadora de Ethical Psychedelic International Community, que fomenta la integridad entre las personas que trabajan con drogas. “Mientras tanto, uno es más propenso a realizar grandes cambios significativos. Las personas pueden verse inclinadas a dejar su trabajo, dejar a su pareja o hacer grandes cambios en su estilo de vida”. Ella aconseja a cualquiera que espere una semana, o incluso meses, después de una experiencia psicodélica antes de tomar decisiones importantes.

Incluso en los círculos financieros tradicionales, los coaches encuentran clientes entusiastas. En un círculo de “ketitación” que combinaba ketamina y meditación en Nueva York, un cofundador de 56 años de un fondo de cobertura que se identificó como Joseph se sentaba en el suelo de un loft suavemente iluminado y escuchaba líder de sesión Zappy Zapolin, quien comentó sobre sus papeles anteriores en Drexel Burnham Lambert y Bear Stearns antes de convertirse en un “coach” psicodélico de las celebridades y luego del mundo empresarial.

“Se trata de un rendimiento máximo”, dijo Zapolin a Joseph y a un par de docenas de personas más, antes de una sesión ligera de ejercicios de movimiento de Qi Gong, acupuntura y pastillas de ketamina, además de un recipiente para escupir para la salivación abundante que inducen.

Joseph dijo que probó por primera vez la ketamina intravenosa para el estrés laboral y la depresión en una clínica a principios de 2023, cuando el rendimiento de su fondo era débil. “Me ayudó a cambiar mi forma de pensar y darme cuenta de que mi vida no está ligada a mis pérdidas y ganancias”, dijo.

¿A qué riesgos te enfrentas con el consumo de ‘hongos mágicos’?

El consumo de psicodélicos conlleva riesgos.

El uso de psicodélicos conlleva riesgos, como distorsiones perceptivas duraderas o una sensación de desapego de la realidad, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. En California, las visitas al hospital relacionadas con alucinógenos aumentaron un 54 por ciento entre 2016 y 2022, según una investigación reciente.

La despenalización tampoco ha eliminado el riesgo legal: las incautaciones de psilocibina en Estados Unidos se dispararon un 247 por ciento entre 2017 y 2022, informó un estudio a principios de este año.

La Tercera Ola de Austin ha formado alrededor de 200 guías psicodélicos desde 2021, alrededor de una quinta parte de ellos entrenadores ejecutivos. En un retiro el otoño pasado en las montañas de Colorado, que ha despenalizado las drogas psicodélicas, Austin dirigió “Psychedelic Trailblazers Mastermind”, un fin de semana de 3 mil 500 dólares por persona al que asistieron muchos de los estudiantes de la Tercera Ola que incluía respiración y ejercicios de mirada que inducen a la intimidad. y conferencias, todo ello previo a un viaje grupal sobre una de las cepas más poderosas de psilocibina, Ghost.

Uno de los asistentes, Michael, que pidió ser identificado sólo por su nombre, trabaja en Chicago, donde los clientes corporativos pagan por sus tradicionales sesiones de coaching ejecutivo. Pero también ha realizado ceremonias clandestinas en casas privadas usando MDMA, o éxtasis, y psilocibina.

Una entrenadora, Lauren Mugglebee, le dijo a un grupo de Mastermind que utiliza dispositivos tipo vapeador con dosis graduadas de “jaguar” inhalable, una versión sintética del derivado del veneno de sapo 5-MeO-DMT. Conocida como el “viaje de negocios” por su corta duración, la droga también es llamada la “molécula de Dios” por sus poderosos efectos. Está listo para el abuso, dijo, pero es efectivo: “Soy coach, no terapeuta. Estoy buscando cosas que actúen como catalizador”.

Con información de Bloomberg.