Matthew Perry habló de su consumo de ketamina y la relacionó con la muerte: ‘No era para mí’

Matthew Perry murió el pasado 28 de octubre a los 54 años en su casa ubicada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y la autopsia de su cuerpo reveló que la causa fueron los “efectos agudos de la ketamina”.

El actor reconocido por encarnar a Chandler Bing en la serie Friends falleció de forma accidental, determinaron las autoridades. Sin embargo, Perry había hablado abiertamente de recibir infusiones de este fármaco mientras se encontraba en una clínica de rehabilitación en Suiza.

¿Por qué Matthew Perry consumió ketamina?

Fue en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir, lanzado en 2022, que Matthew confesó que se “desasociaba” e incluso sentía como si se estuviera muriendo al describir a la ketamina como una “exhalación gigante”.

“Me inscribía continuamente en esta mierda porque era algo diferente, y cualquier cosa diferente es buena”, escribió.

Relató que durante la pandemia lo llevaron a la habitación “me sentaron, me pusieron auriculares para que pudiera escuchar música, me vendaron los ojos y me pusieron una vía intravenosa”.

Afirmó que “tiene mi nombre escrito por todas partes; bien podrían haberlo llamado ‘Matty’” y señaló también que “era una droga callejera muy popular en los años 80. Ahora existe una forma sintética” que es usada para “aliviar el dolor y ayudar con la depresión”.

Matthew Perry Matthew Perry murió el 28 de octubre; fue encontrado en su casa sin signos vitales. (Instagram / @mattyperry4)

Matthew Perry relacionó a la ketamina con la muerte

“Pensé: ‘Esto es lo que pasa cuando mueres’”, dijo Perry argumentando que “no era para mí” y la comparó con “recibir un golpe en la cabeza con una pala gigante y feliz. Pero la resaca fue dura y pesó más que la pala”.

El médico forense del condado de Los Ángeles detalló que hubo otros factores que contribuyeron a la muerte de Perry como el “ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides”.

Perry atravesó una fase de adicciones que comenzó durante las grabaciones de las últimas temporadas de Friends luego de que sus médicos le recetaron tomar Vicodin para los dolores derivados de un accidente que sufrió en el set de Fools Rush In. Derivado de esto, tuvo complicados problemas de salud.