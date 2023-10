Muerte de Matthew Perry: Policía encuentra ansiolíticos y otros medicamentos en casa del actor

El actor Matthew Perry, quien es conocido por su participación en Friends como el personaje de Chandler Bing, murió este 28 de octubre a los 54 años en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos.

Desde principios de la década de los ochenta, Matthew Perry incursionó en la industria del entretenimiento con participaciones en programas de televisión; sin embargo, no fue hasta 1994 que saltó a la fama con su rol en Friends.

Algunas celebridades como Maggie Wheeler y Meredith Salanger reaccionaron a la noticia de la muerte de Matthew Perry.

A final de los noventa, Matthew Perry comenzó a experimentar problemas de adicción. (Foto: Instagram / @mattperry4)

¿Qué había en casa de Matthew Perry?

Uno de los primeros medios en anunciar la muerte de Matthew Perry fue TMZ, quienes hablaron con fuentes policiacas que señalaron que habían recibido un llamado desde el domicilio del actor por un presunto paro cardíaco.

Al llegar al sitio, el intérprete de Chandler Bing había muerto y se encontraba en el jacuzzi de su casa. Hay quienes señalan que el famoso pudo haber muerto ahogado; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial.

La muerte de Matthew Perry fue reportada este sábado. (Instagram / @mattyperry4)

A pesar de que Matthew Perry tenía problemas con adicción a algunas sustancias y alcoholismo, la fuente que señala TMZ asegura que no encontraron ningún tipo de drogas o bebidas alcohólicas alrededor de la escena.

Lo que las autoridades sí encontraron fueron antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para tratar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en otras partes del hogar del artista.

Aquel medio estadounidense asegura que los forenses de Los Ángeles realizarán un examen toxicológico para determinar si el actor estaba bajo el efecto de alguno de estos medicamentos u otras sustancias, aunque este proceso puede llevar varios meses.

Matthew Perry fue reconocido por su participación en el programa de 'Friends'.

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Langford Perry era una celebridad originaria de Massachusetts que nació en 1969; sin embargo, tras la separación de sus padres se fue a vivir a Canadá, en donde residió gran parte de su vida.

Desde una edad muy temprana, Perry estaba interesado con incursionar en al deporte del tenis, pero al mudarse a Los Ángeles con su padre, cuando solo tenía 15 años, se interesó por el mundo de la actuación.

Su incursión profesional ocurrió en 1987, con su participación en un programa de comedia llamado Second Chance. Un año después consiguió debutar en el cine con la película A Night in the Life of Jimmy Reardon en la que compartió créditos con Meredith Salenger y River Phoenix.

Matthew Perry atravesó diferentes problemas de salud por sus adicciones. (Foto: Instagram / @mattyperry4)

Tras aquellas incursiones, Matthew Perry tomó la decisión de enfocarse en la pantalla chica y continúo con producciones como Sydney (1990) y Home Free (1993).

En 1994 saltó a la fama con el show de Friends en el que interpretó a Chandler Bing junto a otras celebridades como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, entre otros.

Tres años de aquel debut, Matthew Perry sufrió un accidente en el set de grabación de Fools Rush In, película que protagonizó con Salma Hayek, por el que le recetaron un medicamento que lo indujo a las adicciones de sustancias y alcohol.

Matthew Perry dio vida a Chandler Bing en 'Friends'. (Foto: Facebook / @MatthewPerry)

Tras varios años batallando contras las adicciones, Matthew Perry consiguió grabar la novena temporada de Friends sobrio.

En 2009 actuó en 17 Otra Vez con Zac Efron, pero decidió alejarse de la industria del entretenimiento. En 2022, lanzó su biografía llamada Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir y se desconoce si estaba trabajando en algún proyecto antes de morir.