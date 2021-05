El momento más esperado del año llega: ‘Friends’ se reúne

Hacia el final del especial de reunión de ‘Friends’ de HBO Max, el presentador James Corden les pidió a los seis actores que imaginen cómo serían las vidas de sus personajes hoy.

Chandler y Monica se casarían. También Ross y Rachel. Con niños, por supuesto. Lo mismo con Phoebe. El único misterio era Joey, al que el actor Matt LeBlanc respondió con una broma.

“Probablemente abrió una tienda de sándwiches en Venice Beach”, dijo.

Ahí es cuando te golpea la decepción de ‘Friends: The Reunion’, que se estrena el jueves.

¿Qué tan genial hubiera sido hacer ese viaje?

Es lo que en última instancia importa cuando alguien se reúne con amigos tan cercanos, que se sienten como en la familia durante los primeros años de la edad adulta.

¿Se cumplieron los sueños?, ¿Las inevitables desilusiones de la vida te debilitaron o te hicieron más fuerte, ¿Pueden seguir siendo amigos?

Probablemente hay muchas razones por las que las personas involucradas no intentaron hacer avanzar esas historias. Habría sido duro. Seguramente no todos habrían estado en la misma página. Siempre existe la posibilidad de fallar. Quieres recordar la magia de ‘Friends’, no el trabajo del spin-off.

La actriz Lisa Kudrow señaló que los creadores del programa, Marta Kauffman y David Crane, han dicho que trabajaron duro para darle a cada personaje un final satisfactorio cuando la comedia de NBC salió del aire en 2004. No ha considerado volver a visitar Phoebe.

“No quiero que se deshaga el final feliz de nadie”, dijo.

En cambio, los personajes permanecen congelados en el tiempo, para siempre, ya que aparecen en retransmisiones disponibles en, sí, HBO Max.

La reunión transmitida se retrasó un año debido a la pandemia de COVID-19. Según los informes, cada uno de los actores recibió 2 millones y medio de dólares para aparecer en el especial. A los espectadores se les dijo que era solo la segunda vez que Kudrow, LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry y David Schwimmer habían estado juntos en una habitación desde la filmación del final de la serie.

Se descongelan en el tiempo

Se abre una puerta en un estudio de sonido de Warner Brothers vacío donde estaba el viejo set de ‘Friends’. Schwimmer entra solo, sacudiendo la cabeza ante lo que ve.

Lo siguen, uno a la vez, Kudrow, Aniston, LeBlanc, Cox y, finalmente, Perry. Se produce tejido para las lágrimas de Aniston y Cox, y no sería la última vez.

“¿Courteney todavía tiene sus líneas escritas en la mesa?” LeBlanc dijo, revelando el secreto de una coprotagonista.

Así comienzan casi dos horas de reminiscencias, ayudadas por generosos clips y apariciones de algunas de las personas que habían estado en el programa. Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, todavía tiene esa risa chirriante y explica cómo Perry la inspiró.

Corden preguntó si alguno de los actores jóvenes y atractivos se había enamorado el uno del otro. Aniston explicó cómo ella y Schwimmer tuvieron un enamoramiento mutuo en la primera temporada. Temía que su primer beso fuera en una escena, y eso es exactamente lo que sucedió.

Corden es, como era de esperar, un poco demasiado entusiasta, un poco demasiado irreverente.

“No puedo decirles lo increíble que es estar aquí con todos ustedes ahora”, dijo. “Estamos filmando aquí frente a la fuente icónica donde filmaste los créditos iniciales”.

Sin embargo, esta vez no hay que saltar al agua.

Si bien el programa ofrece algunas risas, sonrisas y sentimientos cálidos y confusos, eso finalmente se vuelve tedioso. Para cuando Justin Bieber sale con el disfraz de papa que tenía Schwimmer para un episodio de Halloween, se alcanza el punto más bajo.

Es cuando te das cuenta de que, a pesar de todo el talento involucrado, ‘Friends: The Reunion’ no ofrece mucho más que los especiales de aniversario de televisión que has visto y olvidado antes.

“No volveremos a hacer esto en 15 años”, dice Cox, tratando de enfatizar la singularidad del reencuentro, antes de dirigirse a sus antiguos compañeros de reparto. “Pero no vamos a esperar tanto para cenar”.

Eso es algo de lo que no nos importaría ser parte.