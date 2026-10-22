‘Les vengo a decir la neta, ca...’: Alcaldesa en Veracruz regaña a alumnos por manejar motos sin precaución

La alcaldesa de Veracruz defendió su discurso tras la difusión del video en el que reprendió con insultos a estudiantes motociclistas. (Capturas de pantalla de video).

La presidenta municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, Flor María Sosa Zamudio, protagonizó una polémica luego de reprender con groserías a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 77 por conducir motocicletas a exceso de velocidad y exponerse a sufrir accidentes.

“Vine precisamente para decirles sus pinches verdades, porque agarran las chingadas motos y andan como locos, ¿eh? Les vengo a decir la neta, cabrones”, expresó la alcaldesa, emanada del Partido del Trabajo (PT), frente a alumnos, docentes y autoridades escolares.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, durante la inauguración del Rally Deportivo 2026. Sin embargo, el video de su intervención comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante los días posteriores, donde provocó reacciones divididas por el lenguaje utilizado por la funcionaria.

Durante su discurso, Sosa Zamudio señaló que los accidentes de motocicleta representan un problema recurrente en el municipio y reprochó a los jóvenes que conduzcan de manera imprudente. También recordó las consecuencias que estos percances tienen para sus familias.

“Sus padres están trabajando mientras ustedes andan en las motos”, reclamó la presidenta municipal, al señalar que, cuando ocurren accidentes, son los familiares quienes acuden a las autoridades para solicitar ayuda.

Alcaldesa de Lerdo de Tejada plantea dejar de auxiliar a motociclistas accidentados

Uno de los momentos más controvertidos de la intervención ocurrió cuando la alcaldesa planteó la posibilidad de dejar de brindar auxilio a quienes continúen conduciendo motocicletas de manera irresponsable.

La declaración generó cuestionamientos, debido a que la atención de emergencias no debe condicionarse a la conducta previa de las personas accidentadas.

Además de llamar la atención de los estudiantes por el uso de motocicletas, Sosa Zamudio les pidió respetar a sus profesores, evitar el consumo de drogas y asumir una mayor responsabilidad sobre sus decisiones.

Tras la difusión del video, la presidenta municipal defendió su manera de dirigirse a los jóvenes mediante una publicación en redes sociales. Explicó que su intención fue hablarles con franqueza y transmitirles un mensaje sobre la importancia de cuidar su vida y comprometerse con su futuro.