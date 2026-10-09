‘Hitler Mussolini’ gana en Perú: ¿Quién es el alcalde de centroizquierda con nombre de dos dictadores?

El peruano Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, será el próximo alcalde de centroizquierda del municipio rural de Queropalca, en la región central de Huánuco, a partir del 1 de enero, al imponerse por una diferencia de 25 votos a su rival electoral del partido de ultraderecha Renovación Popular, según el escrutinio oficiales de las elecciones peruanas celebradas el domingo.

Simeón Flores, cuyos nombres de pila son los apellidos del dictador nazi Aldolf Hitler, de Alemania; y del dictador fascista Benito Mussolini, postuló en las elecciones por el partido de centroizquierda Ahora Nación con el que obtuvo el 34.5 por ciento de votos válidos.

El virtual alcalde de Queropalca ganó con 229 votos, de un total de 663 votos válidos en esa pequeña localidad andina, frente a los 204 votos a favor de su contrincante de Renovación Popular, Gaspar Osorio, que alcanzó el 30.7 por ciento del sufragio.

Hitler Mussolini Simeón Flores ganó la alcaldía de Queropalca, Perú, con el 34.540% de los votos.

¿Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores, alcalde electo de Perú?

Hitler Mussolini Simeón Flores estuvo afiliado hasta el año pasado al partido fujimorista Fuerza Popular, de la actual mandataria Keiko Fujimori, según su declaración de trayectoria partidaria al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El partido Ahora Nación postuló en las pasadas elecciones presidenciales, de abril último, al académico Alfonso López Chau, que también se presentó a la Cámara de Senadores y actualmente forma parte del Parlamento por el periodo 2026-2031.

No es la primera vez que un Hitler llega a ser alcalde en Perú, pues Hitler Guesclin Alba Sánchez, apodado ‘El Hitler Bueno’, ya fue elegido para este cargo en el municipio de Yúngar, de la andina región de Áncash, donde en 2018 fue reelecto al ganarle los comicios municipales a Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.

Keiko Fujimori refuerza seguridad en cárceles de Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió este viernes que probablemente las “lacras delincuenciales” intentarán asustar a su gobierno, pero que se equivocan porque se mantendrá firme y unido, tras visitar el penal El Milagro, en la norteña ciudad de Trujillo, un establecimiento que tiene recluidos a cabecillas de bandas del crimen organizado que han asolado el norte del país.

La jefa de Estado viajó a Trujillo, a más de 500 kilómetros al norte de Lima, para verificar las medidas de seguridad en ese penal de varones, después de la declaración de emergencia en cinco cárceles del país.

Fujimori informó que, hace dos semanas, se implementaron nuevas máquinas de seguridad y de control en el ingreso al centro penitenciario, dado que las anteriores estaban inoperativas desde hace tres años.

“Hoy tenemos máquinas funcionando, por donde pasan visitas de internos y todo el personal que ingresa. Yo misma he pasado por esos controles para que no quede duda de que todos cumplimos la ley”, manifestó la mandataria.

A raíz de esa medida, las visitas a los internos han disminuido en 50 por ciento “porque saben que van a ser controlados, (pues) ya no podrán ingresar con nada ilegal”, anotó Fujimori.