Asesinan a mujer trans en Jonuta; es el segundo transfeminicidio en Tabasco en lo que va del año

Monserrat “La Monse” Martínez, una mujer trans, fue asesinada a balazos la noche del miércoles 20 de agosto dentro de la cantina El Campesino, ubicada en la cabecera municipal de Jonuta.

De acuerdo con testigos, alrededor de las 8:50 de la noche, dos sujetos que viajaban en motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra ella.

Tras el ataque, los agresores dejaron una cartulina con un mensaje amenazante junto al cuerpo y después huyeron sin que hasta el momento se reporten detenidos.

Colectivos LGBT+ condenan el transfeminicidio de Monse

El colectivo Casa de las Muñecas Tiresias A.C. Tabasco condenó el crimen a través de sus redes sociales y exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, señalando que Monserrat se convierte en la segunda víctima de la comunidad trans en Tabasco durante este 2025.

Este hecho se suma al asesinato de Khloe Susan, ocurrido el pasado 13 de enero de 2025 en el municipio de Tacotalpa, cuando un sujeto le arrebató la vida a puñaladas.

Asimismo, la agrupación recordó que en el estado aún no está tipificado el delito de transfeminicidio, sin embargo, insistieron en que es necesario aplicar los protocolos correspondientes y dar con los responsables.

“Exigimos Justicia para nuestra hermana Monserrat, que este caso no quede impune. Porque a las mujeres trans las asesinan en la cotidianidad, el ejercer el derecho al trabajo también significa un riesgo para nuestras identidades”, indicó el colectivo.

Alexandra Martínez, presidenta del colectivo en Tabasco, exhortó a las autoridades del municipio de Jonuta y la Fiscalía General del estado de Tabasco a elaborar una debida diligencia en la investigación del asesinato de Monse.

PRI de Tabasco acusa violencia contra la comunidad LGBT+

La Secretaría de Diversidad del Comité Directivo Estatal del PRI Tabasco también se pronunció al respecto y pidió respeto a la vida y dignidad de la comunidad trans.

“Monserrat no era solo una víctima; era una hermana, una hija, una vecina y una ciudadana que merecía vivir en seguridad y respeto”, señaló en su mensaje.

“Este hecho revela, una vez más, las fallas estructurales en nuestra sociedad: la discriminación, la violencia y la impunidad que persisten contra las personas trans y la comunidad LGBTTTIQA+”, destacó.

A nivel nacional, organizaciones civiles registran a Monserrat como la víctima número 24 de la comunidad trans asesinada en lo que va del año, dentro de lo que se considera un crimen de odio.