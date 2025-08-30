Chef Gordon Ramsay se somete a cirugía por cáncer de piel: ‘No olviden su bloqueador solar’

La Cancer Research UK comentó la publicación del chef Gordon Ramsay e invitó a las personas a proteger su piel. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

¡Como Hugh Jackman, el actor de Wolverine! El chef Gordon Ramsay, famoso por sus programas de televisión como MasterChef y Hell’s Kitchen, compartió su diagnóstico de cáncer de piel.

El también protagonista de Gordon Ramsay: servicio secreto dio la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, en la cual explicó que ya se sometió a una cirugía para extirpar las células malignas.

“¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso”, escribió con humor el chef de MasterChef en su post, ya que también publicó una fotografía en la que se aprecia la sutura.

Ramsay es conocido por presentar programas de televisión, tales como la versión británica de Pesadilla en la Cocina, y por sus restaurantes en todo el mundo, que han recibido un total de 17 estrellas Michelín, de las cuales conserva ocho.

¿Qué tipo de cáncer tiene el chef Gordon Ramsay?

El chef británico y estrella de la televisión Gordon Ramsay dijo este sábado que se había sometido a una cirugía para extirpar un “carcinoma de células basales”, un tipo de cáncer de piel.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el cocinero de 58 años escribió que estaba “agradecido y muy orgulloso” del equipo médico que lo trató por su “rápido trabajo reactivo” a la hora de eliminar el carcinoma.

El post iba acompañado de dos fotografías, que mostraban a Ramsay de perfil, con un parche bajo su oreja, donde se encontraba la lesión, y con la cicatriz de los puntos de sutura.

El chef Gordon Ramsay compartió que la intervención quirúrgica fue exitosa. (Foto: Captura de pantalla)

“Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”, escribió Ramsay, que agregó con humor: “¡Les prometo que no es un ‘lifting’ facial! ¡Necesitaría un reembolso!”.

Entre los comentarios de la publicación, la asociación británica de investigación contra el cáncer Cancer Research UK le deseó lo mejor y agradeció al chef por “crear conciencia sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol”.

“Busca la sombra, cúbrete y aplica protector solar con regularidad y de forma generosa”, añadió la asociación.

¿Qué es el carcinoma de células basales que tiene Gordon Ramsay?

El carcinoma basocelular es un tipo de cáncer que comienza en las células basales que se encuentran en la piel. Estas son las encargadas de producir células cutáneas nuevas a medida que las viejas mueren, explica Mayo Clinic.

El cáncer se desarrolla cuando las células basales tienen una mutación, la cual provoca que se multipliquen rápidamente y continúen creciendo cuando normalmente morirían.

Eventualmente, las células anormales que se acumulan pueden formar un tumor canceroso, es decir, la lesión. Uno de los síntomas principales de la enfermedad son los cambios en la piel.

Con el carcinoma de células basales suelen aparecer bultos con aspecto brillante y de color piel que es traslúcida; también se llegan a presentar lesiones de tonos marrones o negros, o un parche plano y escamoso.

Los dermatólogos indican que para detectar a tiempo el cáncer de piel, hay que estar atentos a cualquier cambio o lesión en su superficie. (Shutterstock).

Si llegas a experimentar cambios en el aspecto de tu piel, lo mejor será consultar a un médico que pueda determinar las causas y se te brinde el tratamiento adecuado, indica Mayo Clinic.

Entre los factores de riesgo del cáncer de piel como el que padece Gordon Ramsay, se encuentra tener la piel clara y pasar mucho tiempo expuesto a los rayos del sol o en camas de bronceado.

Por lo cual, para prevenirlo se recomienda evitar la exposición directa al sol al medio día, usar bloqueador de amplio espectro con un factor de protección solar de al menos 30, incluso en días nublados y hacer revisiones periódicas de la piel para comprobar si hay nuevos bultos o cambios, agrega Mayo Clinic.