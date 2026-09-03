La fórmula Sheinbaum - Harfuch da resultados en seguridad: Manuel Velasco

Ciudad de México.- El Senador de la República, Manuel Velasco Coello, reconoció el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, al destacar que en tan solo 23 meses de gobierno se han logrado revertir tendencias delictivas que parecían irreversibles.

Durante una reunión celebrada con el Titular de la SSPC, Velasco Coello aseguró que el trabajo de la Primera Mujer Presidenta de México de encabezar y coordinar personalmente todos los días la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados.

“En tan solo 23 meses de gobierno se redujeron 51% los homicidios dolosos y 32% los delitos de alto impacto”, destacó.

El también Líder del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República resaltó la labor del Secretario García Harfuch como Coordinador del Gabinete de Seguridad Nacional para alcanzar este importante logro que ya ha sido reconocido a nivel internacional.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo del Secretario de Seguridad Pública y que la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta de México sean reconocidas a nivel mundial”, aseveró el legislador.

Velasco Coello agradeció a García Harfuch por la reunión al resaltar que hoy se combate al crimen frontalmente, se coordinan acciones con los gobiernos estatales y se impulsan programas de prevención del delito con la sociedad.

Junto al Secretario de Seguridad, el Jefe de las Senadoras y los Senadores del Partido Verde convocó a los mexicanos a trabajar en unidad para construir el México de paz duradera que anhelamos para las presentes y futuras generaciones.