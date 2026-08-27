Tensión entre Canadá y EU no favorece a México, advierte Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que un conflicto entre EU y Canadá puede dificultar la integración de los países.

La tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos no favorece a México y puede dificultar una mayor integración de Norteamérica, advirtió Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien llamó a que ambos países alcancen pronto un acuerdo y retomen la ruta de cooperación regional.

“Nosotros veíamos y vemos con muy buenos ojos que Canadá llegue a algún acuerdo con los Estados Unidos. No nos favorece que haya tensión entre ellos, nos gustaría que no la hubiese”, afirmó al término del Segundo Encuentro Nacional de Economía Social.

El funcionario sostuvo que México mantiene la expectativa de que América del Norte avance hacia una mayor integración, pese a las diferencias comerciales entre sus socios.

“Nosotros vemos que la región Norteamérica se tiene que integrar, tenemos que trabajar juntos de un modo u otro y suponemos que eso sucederá, aunque es difícil saber en qué tiempo”, señaló.

Ebrard rechazó además que la tensión entre Washington y Ottawa esté siendo aprovechada por México para obtener una posición más favorable en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Aseguró que el objetivo del gobierno mexicano es conservar la ventaja que actualmente tiene frente a otros países.

“El resultado concreto que tienes es que México hoy tiene la mejor posición de todos los países. Ese es, y lo que quiero es mantenerlo”, sostuvo.

Explicó que México se prepara para la cuarta ronda formal de conversaciones, aunque todavía no se define la fecha exacta, prevista para septiembre.

“Seguimos avanzando, ya estoy preparando la cuarta ronda de conversaciones y los temas del tratado propiamente tienen que ver mucho con seguridad económica, además de los temas que ya conocemos, laboral, ambiental”, indicó.

Aranceles, otro frente

El secretario diferenció la revisión del T-MEC de las negociaciones relacionadas con la Sección 232, mediante la cual Estados Unidos mantiene aranceles sobre sectores como vehículos, acero y aluminio, además de otras industrias.

México busca reducir particularmente el arancel de 25 por ciento que enfrenta el sector automotriz y el de 50 por ciento aplicado al acero.

“México ha propuesto que cuando menos México debe estar por debajo del 15 por ciento que le pusieron a otros países. O sea, como Corea del Sur tiene 15 o Japón, ya me pones 25. Cuando el componente de Estados Unidos en nuestra producción es muy alto”, explicó.

Sobre el acero, agregó: “Ahí queremos en el acero que se baje el arancel que ahorita es de 50 por ciento, es muy alto”.

En este contexto, Ebrard aseguró que México ha logrado preservar una posición comercial privilegiada frente al resto de los países, por lo que la estrategia será mantener esa ventaja durante las distintas negociaciones con Washington.

Ebrard regresará la próxima semana a Estados Unidos para participar en la reunión de ministros de Comercio del G20, que tendrá como eje la innovación, y donde coincidirá con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

El funcionario señaló que las conversaciones bilaterales con Washington continúan prácticamente cada semana, mientras se termina de definir la fecha de la siguiente ronda formal del T-MEC.