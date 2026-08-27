Somos México se llamará solo ‘Somos’, anuncia tras sentencia del Tribunal Electoral

El dirigente de la fuerza política, Guadalupe Acosta Naranjo, acudió a la sede del INE para notificar el nombre de Somos.

Somos México pasará a llamarse sólo Somos en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ) que confirmó la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de realizar las modificaciones; el emblema de la fuerza política será la palabra Somos con un mapa de México al fondo y el rosa permanecerá aunque ya no será un color predominante.

El dirigente de la fuerza política, Guadalupe Acosta Naranjo, acudió a la sede del INE acompañado de la secretaria general del partido, Cecilia Soto, y demás militantes a notificar los cambios.

Además, anunció que se reunirá con la presidenta del árbitro electoral, Guadalupe Taddei Zavala, para pedirle que el Consejo General avale el cambio lo antes posible para que puedan empezar con sus trabajos de posicionamiento de cara a la elección de 2027, cuya organización arrancará el 10 de septiembre.

“Acudiremos a la oficina con la presidenta del Consejo General del INE, con la señora Guadalupe Taddei, para también entregarle y pedirle que a la brevedad se pueda poner a consideración del Consejo General del INE nuestras propuesta, nuestra nueva propuesta y se vote lo más rápido posible, que no se siga postergando la decisión de que podamos tener un nombre, emblema y color para arrancar nuestros trabajos, sobre todo de publicidad, de posicionamientos mediáticos para dar a conocer nuestro emblema”, indicó.

El dirigente urgió a que los “dejen trabajar en paz, dejen trabajar en medio de esta profunda inequidad que existe con su campañas adelantadas, con el enorme gasto de dinero que tienen por todo el país, dejen que trabajemos y que construyamos una nueva opción para la vida política nacional”.

Respecto al color rosa, que el TEPJF concluyó generaba confusión con el partido Fuerza por México, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que lo conservarán en las letras, pues seguirán reivindicando su origen: la Marea Rosa que defendió la autonomía del INE ante la reforma electoral que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.