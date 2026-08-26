Somos México debe cambiar su nombre, emblema y colores, sentencia el INE: ¿Por qué?

Somos México tendrá que cambiar antes del 31 de agosto su nombre, emblema y colores, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del INE emitida el pasado 25 de junio en la que ordenó las modificaciones.

Con cuatro votos a favor, y uno en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior concluyó que la denominación Somos México “no cumple plenamente la función legal de caracterizar al partido político”, es decir, su nombre, emblema y colores no son suficientes para diferenciar a la fuerza política que nació de la Marea Rosa como “una opción específica dentro del sistema plural de partidos”.

Con la sentencia, el partido liderado por Guadalupe Acosta Naranjo no tiene prohibido el uso de la palabra México en la definición de su nuevo nombre; no obstante, la Sala Superior pidió “incorporar un elemento sustantivo propio o modificar la relación lingüística para expresar pertenencia, finalidad, actuación o compromiso, sin presentarse como equivalente a la Nación en sí”.

Al presentar su proyecto, el magistrado Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior, explicó que el nombre Somos México no se limita a decir que es una organización que pertenece a México, trabaja en México o actúa en México sino que afirma que es México: “Esa construcción establece una relación directa de una parte y de todo”, dijo.

Afirmó que “la democracia necesita partidos con rasgos propios, no denominaciones que confundan una parte legítima de la pluralidad por el conjunto de la comunidad política nacional”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció en contra del proyecto, pues dijo que la ley sólo exige dos cosas a la hora de definir el nombre de un partido: no hacer alusiones religiosas o raciales.

Expresó que la obligación de caracterización que propuso el proyecto del presidente Gilberto Bátiz “es una construcción desde el punto de vista artificial, basada en falacias”; no obstante, ninguno de sus compañeros compartió su postura.