Guillermo del Toro exige resolución al tema del agua en Guadalajara: ‘Se entrega un mundo en ruinas’

Guillermo del Toro, creador de El laberinto del fauno, respaldó las protestas para exigir agua limpia en Guadalajara, Jalisco, y lamentó las condiciones sociales que las generaciones anteriores están dejando a los jóvenes. El cineasta mexicano calificó como “insostenible, indescifrable y aterrador” que la población tenga que manifestarse para exigir el acceso a un servicio básico.

“Estoy con ellos al 100%. Es un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano, de mínima, de mínima conciencia social, que se resuelva esto”, expresó el director durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el domingo 18 de octubre.

Las declaraciones de Guillermo del Toro ocurrieron en medio de la inconformidad por la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y las denuncias de agresiones policiales durante una manifestación realizada el 11 de octubre.

Durante su participación en el encuentro cinematográfico, Del Toro también reflexionó sobre el futuro de las nuevas generaciones y el papel de la sociedad. Él lamentó que los jóvenes reciban un mundo marcado por la división y los conflictos.

“Me duele muchísimo ver que una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación. Se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas, moral, social, espiritualmente desintegrado (...) Pero creo que podemos decirle a los jóvenes lo siento, con amor, puede funcionar”, dijo mientras lloraba.

Guillermo del Toro fue invitado especial en el Festival Internacional del Cine de Morelia 2026. (Foto: EFE)

Guillermo del Toro critica la división y el odio

Guillermo del Toro también cuestionó las estrategias que, desde su perspectiva, buscan enfrentar a distintos sectores de la sociedad para conservar el poder. Durante su intervención, llamó a no dejarse llevar por los discursos que promueven el antagonismo entre las personas.

“En el libro de reglas de cómo dominar se suscitan las mismas leyes desde el principio de dividir, crear odio, generar antagonismo”, señaló.

Del Toro agregó que estas dinámicas buscan desviar la atención de quienes tienen responsabilidades en los problemas sociales.

“¿Por qué? Porque la gente que está arriba quiere que piensen que el problema es la gente que está a un lado de ti. La gente que está arriba es el problema, se protege, domina, divide, debilita”, afirmó.

El director de El laberinto del fauno también recordó que las narrativas de confrontación no son nuevas y pidió a los jóvenes cuestionar los mensajes que circulan en la actualidad.

“Nunca, nunca, nunca ha habido un momento histórico que haya sido resuelto por el odio”, sostuvo.

El director mexicano Guillermo del Toro estuvo en el Cine de Morelia. (Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro, cumple 20 años

La visita del director Guillermo Del Toro al Festival Internacional de Cine de Morelia también estuvo dedicada al vigésimo aniversario de El laberinto del fauno. En el conversatorio participaron la productora Bertha Navarro, el cinefotógrafo Guillermo Navarro y la actriz Ivana Baquero, quien interpretó a Ofelia cuando tenía alrededor de 11 años.

Guillermo Navarro recordó que el rodaje fue complicado debido al presupuesto limitado y los riesgos que asumió el equipo para concretar la producción. Bertha Navarro, quien había trabajado principalmente en documentales, explicó que decidió apoyar el proyecto después de leer el guion de Cronos.

“Quedé absolutamente fascinada”, recordó la productora. “El talento brilla y hay que saber ver esa luz. Y eso fue lo que hice con Guillermo”.

Para Ivana Baquero, la película representó su debut cinematográfico y una experiencia que marcó su formación como actriz.

“Para mí fue muy liberador trabajar con él, porque de alguna forma me dio alas para ser la actriz que yo quería ser”, señaló. “Él no me trató como una niña, me trató como una más en el elenco y eso hizo que yo quisiera trabajar lo mejor posible para que todos los demás pudieran brillar”.

El director mexicano buscó acercar nuevamente la película al público de México y España:

“Creo que es un momento urgente para dialogar de lo que habla la película con un público nuevo”, explicó. “Me interesaba mucho devolverla de alguna manera”.

Con información de AP