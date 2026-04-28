Sindicatos armados desatan balacera y quema de camiones en la México-Puebla; autoridades piden diálogo

Puebla.- Un enfrentamiento a balazos se registró en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, por un conflicto entre sindicatos de materialistas, confirmó el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

Durante la disputa también incendiaron dos unidades, una en cada sentido de la autopista, por lo que intervino la Guardia Nacional, que ya realiza las investigaciones correspondientes.

Sujetos encapuchados realizaron los actos vandálicos que provocaron una fuerte movilización policiaca tras la denuncia de disparos y quema de un camión de carga. Además de apedrear otras unidades, lo que provocó la relación de los agraviados.

Automovilistas temen por hechos violentos en la México-Puebla

Automovilistas observaron los hechos y dieron aviso al 911. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, que en su reporte indicaron que alrededor de las 11:00 horas, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la situación quedó bajo control.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó los hechos y señaló que no hubo lesionados, aunque sí daños materiales y afectaciones a la circulación en ambos sentidos por la quema de la unidad y la intervención de los cuerpos de emergencia.

Indicó que el problema surgió entre trabajadores de dos sindicatos que buscan hacerse con el contrato de reencarpetamiento de la vialidad en esa zona.

“Hace unos momentos incendiaron dos automotores de carga, es un pleito entre dos sindicatos de materialistas por un tramo federal que están concursando. Nosotros lo hemos exhortado a mantener el diálogo, la calma (...) La Guardia Nacional está haciendo la investigación y la persecución de los individuos que se dieron a la fuga en un vehículo particular”, dijo.

Capufe informó que se implementó una reducción de carril en el lugar de los hechos para permitir el paso, sofocar el incendio del camión de carga y retirarlo.

Los trabajos para liberar los carriles se extendieron por varias horas, lo que provocó un complicado avance vehicular.

Hasta el momento, las autoridades estatales o municipales no han informado sobre la detención de personas que pudieran haber participado en los hechos violentos que pusieron en riesgo a otras personas que circulaban por la autopista México-Puebla.