Carteristas ‘aprovechan’ show run de ‘Checo’ en Reforma para robar celulares; hay 3 detenidos

Paseo de la Reforma fue el escenario perfecto para el robo de celulares durante el show run de 'Checo' Pérez. (SSC)

Tres personas fueron detenidas por robar celulares durante el Show Run de ‘Checo’ Pérez en Paseo de la Reforma. Algunos fanáticos de la Fórmula 1 denunciaron ser víctimas de robo en el evento, según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los elementos de seguridad detuvieron a un hombre de 45 años y dos mujeres, de 28 y 45 años, señalados como probables por ser sorprendidos con dos teléfonos celulares. De manera inmediata, fueron trasladados ante el Ministerio Público.

En diferentes momentos del evento, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron a grupos de personas que denunciaron ser despojados de sus celulares por carteristas.

A pesar de la presencia policial, la congregación de miles de asistentes alrededor de la Avenida Paseo de la Reforma fue el escenario perfecto para el robo por medio de un modus operandi popular en la capital del país.

¿Qué incidentes hubo durante el show run de ‘Checo’ Pérez en Reforma?

Los carteristas roban dinero, teléfonos o tarjetas bancarias que una persona lleva en sus bolsillos, bolsos o mochilas, sin emplear violencia física directa.

Mientras ‘Checo’ Pérez presumía su nuevo auto Cadillac para Fórmula 1, elementos de Protección Civil solicitaron a aficionados que bajaran de la estructura del Metrobús y estaciones de venta, como parte de los incidentes.

Con tal de ver el recorrido del piloto mexicano, algunos asistentes utilizaron el mobiliario público de la ciudad como escenario para el evento.

Este fin de semana se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez la Fórmula 1, donde participará el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que se prepara para disputar este fin de semana su Gran Premio número 300.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informa que la exhibición del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez reunió a más de 100 mil personas y concluyó con saldo blanco.

*Con información de Quadratín