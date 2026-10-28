San Judas Tadeo y ‘Checo’ Pérez complican movilidad en CDMX: ¿Qué estaciones del Metrobús cierran HOY?

Este miércoles hay modificación en el servicio del Metrobús en la CDMX. (Fotoarte: El Financiero Shutterstock / EFE/ Cuartoscuro).

Si tu principal medio de transporte es el Metrobús, te tenemos malas noticias, ya que habrá modificación en su servicio en algunas líneas, debido a que sobre Paseo de la Reforma se realiza el Show Run de ‘Checo’ Pérez y al festejo de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito.

En la red social X, el Metrobús detalló cuáles son las modificaciones a las rutas durante las próximas horas de este miércoles 28 de octubre.

La Línea 3 del Metrobús hará estos cambios en su servicio:

Irá de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

El recorrido estará suspendido entre Indios Verdes y Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas no tienen servicio.

En cuanto a la ruta norte de la Línea 4, sí operan los tramos de Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.

Sin embargo, el tramo de Buenavista a Bellas Artes no tiene servicio. En cuanto a la ruta sur y el servicio que va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), opera con normalidad.

En cuanto a la operación de la Línea 7 del Metrobús, el servicio será normal de Indios Verdes al Hospotal Infantil La Villa. Pero de Hidalgo a Campo Marte no hay servicio.

Tampoco hay operación del Metrobús de Alameda Tacubaya a París. Estas modificaciones en el servicio estarán vigentes hasta que finalicen ambos eventos.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez tiene un show run en Reforma?

Este fin de semana se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez la Fórmula 1, donde participArá el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que se prepara para disputar este fin de semana su Gran Premio número 300.

Por ello, como preámbulo, este miércoles se realizó su show run en una de las avenidas más importantes de la CDMX. Además, confirmó la renovación de su contrato con Cadillac hasta 2029.

“En vísperas de un fin de semana especial en Ciudad de México, nos complace anunciar que Checo seguirá siendo una pieza fundamental del Cadillac Formula 1 Team durante los próximos años”, anunció Dan Towriss, director ejecutivo del Cadillac Formula 1 Team.