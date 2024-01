Paola Suárez fue golpeada por su novio Jesús: Estas son las versiones de cada uno

El miércoles se reportó que Paola Suárez fue golpeada por su novio, José de Jesús, horas después de que este le pidiera matrimonio, situación que la influencer presumió en sus redes sociales.

Desde entonces, la integrante de ‘Las Perdidas’ se encuentra hospitalizada y su estado de salud es delicado, pues entre los múltiples golpes que recibió, también tendría dos costillas fracturadas, así como el riesgo de perder uno de sus ojos.

Ante este panorama, tanto ‘Paolita’ como Jesús han dado su propia versión de los hechos, e incluso asegurado que levantarán una denuncia, cada uno por razones diferentes.

Jesús, novio de Paolita Suárez, negó la agresión denunciada por Wendy Guevara en una transmisión en vivo. (Foto: Instagram @paolitasuarez28)

Paola Suárez terminó hospitalizada tras agresiones de Jesús, su novio

La influencer Paola Suárez hizo pública su situación la tarde del miércoles, cuando en una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, fue Wendy Guevara quien explicó que la agresión de José de Jesús Castro Gómez, nombre del novio de Paola, fue las primeras horas del 10 de enero.

“Desde las siete de la mañana que pasó eso a mí me hablaron, y ellos (‘Caro’ y ‘Ropero’) están con ella, porque ella llegó a su casa de ellos mal, llorando y así, toda golpeada”, explicó Guevara. Cabe destacar que ‘Ropero’ es el apodo de su chofer y escolta, Alejandro Morales.

De hecho el mismo Morales confirmó que Paola llegó gravemente herida a su casa, por lo que decidió resguardarla y llevarla a un hospital público de la ciudad.

La discusión, según lo que la influencer le pudo alcanzar a decir por las lesiones en su rostro, es que todo inició porque Jesús quería robarle dinero, situación que los llevó a una discusión y persecución, y posteriormente él la agredió.

“Paola llegó a mi casa. Llegó golpeada y muy poco podía hablar porque venía muy lastimada de la boca y la cara. Lo único que me alcanzó a decir es eso, que le intentó robar el dinero y ella intentó quitárselo y ahí empezó la discusión. La meto a mi casa y la traigo a urgencias porque se me desvaneció dos veces”, explicó ‘Ropero’.

Paola Suárez fue agredida físicamente por Jesús, quien fue su novio y prometido por unas horas. (Facebook @paolitasuarezoficial)

Todo inició porque Jesús le quería robar dinero a Paola, asegura la influencer

En algunos reportes, como los del programa De Primera Mano, aseguran que, después de la reunión con amigos donde José de Jesús le propuso matrimonio a Paola, se regresaron a la casa de ella, donde siguieron bebiendo y él se quedó a dormir.

Al momento de despertar, ella se percata de que intenta robarle dinero, lo que inicia su discusión que concluyó en golpes. Al momento en que su pareja sale de la casa intentando escapar, quedándose encerrada, decide saltar hacia la parte trasera de su camioneta.

Si bien Paola pudo recuperar su dinero, tuvo que caminar descalza hasta llegar a la casa de Alejandro Morales, que fue quien la llevó al hospital donde se atendió.

Historia de Paolita Suárez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Jesús, novio de Paola, da su versión de los hechos

La noche del miércoles, tras darse a conocer la situación de Paola, se empezó a difundir una entrevista con Jesús, quien dio una versión diferente y hasta contradictoria.

Una de las situaciones que expuso fue que la propuesta de matrimonio que le hizo a Paola en realidad era parte de una estrategia de la influencer para generar ‘publicidad’.

“Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma pues. Ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella, ¿si me entiendes?, porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara”, aseguró.

Publicación de Paolita Suárez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Según Jesús, Paola Suárez fue la primera en agredirlo

Además, negó haber agredido a la integrante de ‘Las Perdidas’; por el contrario, y según él, Paola fue la primera en agredirlo. Dijo que las lesiones que ella tiene en el rostro fueron causadas por una lámpara y no porque él la haya golpeado.

“Nos drogamos (…) Cuando estábamos ahí como que se alteró y todo y yo la abracé, pero como estábamos en la orilla de la cama me aventó y cayó arriba de mí, pero como está más pesada que yo me empezó a ahorcar muy fuerte, pero yo de la desesperación, lo que yo hice fue pegarle en la cara para que me soltara”, dijo.

Supuestamente, Paola tenía una actitud agresiva, pues habría empezado a patear a Jesús en el rostro, por lo cual “me tuve que defender”, señaló Jesús.

La influencer Paola Suárez señaló a su novio, Jesús, de haberla golpeado. (Foto: TikTok / @paolapatitas)

Jesús, novio de Paola Suárez, dijo que quería escapar tras conducta agresiva de ella

“Yo me quería salir de su casa (pero) estaba cerrado. Como hay un baño abajo y tiene una ventanita, yo me salí por ahí, porque ella se bajó corriendo atrás de mí, pero yo me salí. Abrí la ventana y me salí por ahí, y ya por el balcón fue lo que estaba gritando (Paola), que ‘Auxilio’”, dijo Jesús en un encuentro con algunos medios de comunicación.

En lo único que coinciden sus versiones es en que Paola Suárez se aventó de su cuarto a la calle para alcanzar a Jesús, aunque el motivo es muy diferente.

Mientras Paola dijo que fue porque él quería robarle dinero, él asegura que supuestamente por miedo fue que trató de salir de la casa y huir, pues además ella lo habría amenazado.

“Yo quiero seguridad para mí, para mi familia, y terminar la relación, ¿sí me entiendes? Ya no se puede, porque da miedo que te digan ‘Te voy a mandar matar’ y ‘yo tengo dinero’, pues sí me asustó”, dijo José de Jesús Castro Gómez.