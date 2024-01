Jesús, novio de Paola Suárez, asegura que su propuesta de matrimonio fue falsa

José de Jesús Castro Gómez, novio de la influencer Paola Suárez, que es señalado de haberla golpeado y robado, razón por la que fue hospitalizada en Guanajuato, aseguró que fue una broma cuando hace unos días le pidió matrimonio.

En un video publicado en redes sociales, se muestra el momento en el que el joven llega a la mesa en donde la integrante de ‘Las Perdidas’ se encuentra bebiendo junto a sus amigas y la sorprende con un anillo de compromiso.

El novio de Paola Suárez le pidió matrimonio, ¿de broma? (Foto: Instagram @paolitasuarez28)

¿Qué dijo el novio de Paolita Suárez de su propuesta?

Cuando dio a conocer la noticia, Paolita Suárez publicó una imagen de sus heridas junto al mensaje “nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”. Sin embargo, Jesús la contradijo en una entrevista vía De Primera Mano. “Estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa”, relató.

“Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma pues. Ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella, ¿si me entiendes?, porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara”, aseguró.

Para incrementar seguidores en redes sociales es que afirmó que le dijo que se fuera y volviera porque estarían grabando. “Que cuando yo regresara me le hincara y le dijera que si se quería casar conmigo, pero era nomás una broma que ella me dijo que yo hiciera”.

Paola Suárez acusa a su novio de haberla golpeado y robado. (Facebook @paolitasuarezoficial)

¿Qué pasó entre Paola Suárez y su novio?

El pasado 10 de enero, Wendy Guevara hizo una transmisión en donde detalló que aparentemente Jesús mandó al hospital a Paola, quien resultó con múltiples lesiones con un cuerpo lleno de moretones, costillas rotas, el tabique de la nariz desviado e incluso que estaba en riesgo de perder un ojo.

Suárez lo acusó además de haber intentado robarle, tras lo cual lo persiguió e incluso saltó de un balcón para detenerlo. Por su parte, él negó la agresión de la que se le acusó -señaló que ella intentó ahorcarlo y al defenderse se cayó contra una lámpara- y dijo que le pondría una demanda tras supuestamente ser amenazarlo de muerte. En tanto, el escolta de ella lo calificó de “agresivo”.