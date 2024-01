¿Qué le pasó a Paolita Suárez? Esto sabemos de la agresión de su novio tras pedirle matrimonio

Hace unas horas, la influencer ‘Paolita’ Suárez compartió en su cuenta de Instagram que Jesús, su novio, le había propuesto matrimonio durante una reunión con amigos. Ahora, se encuentra hospitalizada después de que él le diera una golpiza.

La integrante de ‘Las Perdidas’ se encuentra recibiendo atención en un hospital público de Guanajuato, donde está en observación gracias a los golpes que recibió.

“Su novio la golpeó (…) le duele mucho todo esto (señalando la parte izquierda de su rostro). Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique”, explicó su amiga Wendy Guevara durante una transmisión en vivo realizada en el canal de YouTube de ‘Paolita’.

Jesús, novio de Paola Suárez, fue quien agredió físicamente a la influencer. (Foto: Instagram @paolitasuarez28)

Paolita Suárez informó a sus amigos que su novio la golpeó

De acuerdo con lo que contó Wendy, el novio de ‘Paolita’ Suárez, del que solo se sabe que se llama Jesús, la agredió físicamente la madrugada de este miércoles, después de que él le propusiera matrimonio y ella compartiera la noticia con sus seguidores.

Lo anterior ocurrió alrededor de las siete de la mañana. Después de ser golpeada por su entonces ‘prometido’, la influencer llegó con el rostro hinchado a la casa de unos conocidos.

“Desde las siete de la mañana que pasó eso a mí me hablaron, y ellos (’Caro’ y ‘Ropero’) están con ella, porque ella llegó a su casa de ellos mal, llorando y así, toda golpeada”, explicó Guevara.

Publicación de Paolita Suárez en Instagram. Horas antes, Jesús le pidió matrimonio. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo está ‘Paolita’ Suárez?

En los primeros minutos del video, la influencer se dejó ver con el rostro hinchado, un ojo cerrado y áreas moradas, como la nariz y alrededor del ojo, por lo cual no puede hablar bien todavía.

Después de que la ganadora de La casa de los Famosos México explicó que Jesús golpeó a Paola, también hizo mención de que la influencer necesitará una cirugía para arreglar el problema de su tabique desviado, además de que esperan descartar otras lesiones.

“Ella necesita que, cuando se le desinflame su ojo (porque tiene un hematoma), checarle a ver si no le dañó la córnea o algo; y trae su tobillo todo hinchado y así”, agregó su amiga e integrante de ‘Las Perdidas’.

'Paolita' Suárez se encuentra hospitalizada en Guanajuato. (Instagram @paolitasuarez28)

Paolita Suárez demandará a Jesús por golpearla

“¿Va a demandar? Sí va a demandar, va a poner una denuncia, nomás queríamos decirles que aquí está”, señaló Wendy para tranquilizar a los seguidores de ‘Paolita’ pues era una pregunta frecuente en la transmisión.

Además, agradeció la preocupación de todos los seguidores de la influencer por preguntar sobre su estado de salud, que lamentablemente no es el más favorable.

Paolita Suárez podría perder un ojo

Hace unos minutos, alrededor de las 20:30 horas, la integrante de ‘Las Perdidas’ subió a su perfil de Instagram una foto en la que sale hospitalizada mientras unos médicos la revisan. Sin embargo, no tiene buenas noticias, pues los golpes propiciados por quien horas antes le propuso matrimonio, fueron muy fuertes.

“Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo. Me quebranté 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto. Y un día antes me avisas pedido matrimonio”, escribió Suárez con emojis que denotan tristeza.

Publicación de Paolita Suárez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de lo que le hizo su ‘prometido’, ella afirmó seguir teniendo sentimientos por él. “No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho”, se lee en su publicación.