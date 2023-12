Wendy Guevara asegura que Sergio Mayer la quiso estafar con un contrato: ‘Dos veces que me lo da’

Wendy Guevara ya era una reconocida influencer en redes sociales, pero desde que participó y ganó el reality show La Casa de los Famosos México, su popularidad creció exponencialmente, haciéndola objeto de diversos proyectos, aunque no todo ha sido sencillo.

Desde que salió del programa de Televisa, aseguró que estaba en tratos para que Sergio Mayer fuera su mánager, pero ahora lo acusa de querer estafarla con un contrato para cobrar sus ganancias.

Durante una conversación que tuvo con Adrián Marcelo, la influencer aseguró que Sergio Mayer pretendía hacerla firmar un contrato con el que él obtendría una parte de las ganancias por todos los negocios que hiciera Wendy.

“Entonces en los papeles que me ha hecho firmar el pinche Sergio, me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé qué”, aseguró.

Wendy Guevara cuestionó a Sergio Mayer por contrato

“Le dije: ¿Por qué me estás dando ese papel?, Te lo juro, ya van dos veces que me da ese papel. ¿Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí? Está loco el Sergio, pero me cae bien”, aseguró la integrante de Las Perdidas.

Wendy Guevara y Sergio Mayer fueron finalistas de 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Instagram / @sergiomayerb)

Además, insinuó que en algún momento el exGaribaldi la hizo sentir menos y que en el pasado cometió algunos errores que no piensa repetir.

“Perdono, pero no olvido, luego no podemos cometer los mismos errores o que te peluseen como antes te peluseaban”, agregó.

Televisa habría promovido que Sergio Mayer ‘ayudara’ a Wendy Guevara

En la misma plática, Guevara aseguró que esto ocurrió después de que ella ganara La Casa de los Famosos México, producción de Televisa. La empresa le habría dicho a la influencer que Sergio Mayer le iba a ‘ayudar’, a pesar de que ella ya tenía su propio equipo de trabajo.

“En Televisa me dijeron: ‘Pues pon atención, vamos a esperar a Sergio a que te ayude’, a esta ok, pero yo ya les había dicho que tenía manager”, comentó Wendy Guevara.