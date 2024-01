¿Por qué están peleadas Andrea Legarreta y Anette Cuburu? Cronología del pleito

A inicios de 2024 se revivió la polémica entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta, quienes fueron compañeras en un matutino de Televisa hace más de 16 años y que hasta la fecha siguen manteniendo una rivalidad.

Esto se ha dejado ver gracias a la serie de comentarios que han lanzado ambas en los últimos días después de que saliera a la luz una entrevista de Cuburu en la que le preguntan por Legarreta, a sabiendas de que no tienen una buena relación.

El rumor que inició con la enemistad de Anette Cuburu y Andrea Legarreta

Todo inicio cuando ambas compartían créditos en Hoy, el programa matutino de Televisa donde también estaban Galilea Montijo y Raúl Araiza, siendo este último el ‘motivo’ de su enemistad.

En aquel entonces, empezó a circular el rumor de que Anette tenía una relación con ‘El Negro’ Araiza, que surgió cuando estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo en Televisa. “Ese es el único chisme que me han inventado”, compartió en una entrevista con Isabel Lascuráin hace unos años.

Tanto Anette como Raúl negaron en más de una ocasión los rumores en que se vieron envueltos y que derivaron en su divorcio de Benitez.

De acuerdo con la presentadora, Andrea Legarreta, ayudada de la productora Carmen Armendáriz, fue quien empezó con dicho rumor para afectar su carrera.

Raúl Araiza fue el 'tercer en discordia' sobre la polémica de Andrea Legarreta y Anette Cuburu. (Foto: Instagram / @anetteoficial / @andrealegarreta / Facebook / @Raúl Araiza)

Luego, en 2019, una revista de espectáculos señaló que supuestamente habían retomado su romance, el cual de nuevo negó que existiera y acusó a un hombre de difundirlo, el mismo que la había vetado de la televisora.

En una entrevista de julio de 2022 con Mara Patricia Castañeda, Cuburu admitió que no tuvo una buena relación con Legarreta.

“Había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, les hacía sombra (...) Era una situación comprometedora, mi esposo era mi jefe, a ellas se les hizo fácil meterse en mi vida profesional y personal. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara”, aseguró en aquella ocasión.

Andrea Legarreta y sus declaraciones sobre Anette Cuburu

En 2021, la expareja de Erik Rubín dio una entrevista en la que dio su versión de los hechos, asegurando que ella no había hecho nada de lo que pudiese arrepentirse y que, en cambio, Cuburu debía hacer frente a las acciones que realizó, refiriéndose a la supuesta infidelidad.

“Digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final, a lo mejor alguien le dijo: ‘Andrea fue a rajar’. Ella prefirió creer eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó”, dijo la conductora que también tiene ‘pleito casado’ con Alfredo Adame.

Andrea Legarreta y Anette Cuburu iniciaron una rivalidad hace algunos años. (Cuartoscuro)

Anette Cuburu volvió a hablar de Andrea Legarreta

En una reciente entrevista con Ana María Alvarado y Carlo Uriel, Anette Cuburu revivió la polémica gracias a que empezó a hablar sobre sus invitados en Anetteando, programa de entrevista que tiene la conductora en YouTube.

Cuando el periodista le preguntó cómo elegía a los invitados, ella contestó que trata de llevar a gente que le agrada: “No voy a invitar a gente que me cae gorda, que ha hablado mal de mí, ¿para qué? Hay mucha gente que me cae mal”.

Le preguntaron directamente por Andrea Legarreta, a lo que contestó: “Pues no, es una persona que se equivocó mucho conmigo, sigue diciendo burradas cada que le preguntan de mí”.

Posteriormente, empezó a hablar sobre los rumores que salieron sobre ella hace 16 años, donde supuestamente también estuvo involucrada Carmen Armendáriz.

“Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal”, dijo en primera instancia.

Anette Cuburu señala a la conductora Andrea Legarreta de iniciar el rumor de un supuesto romance con Raúl Araiza. (Foto: Instagram @anetteoficial @andrealegarreta)

Anette Cuburu asegura que Andrea Legarreta anda con un ejecutivo de Televisa

En la misma plática, dijo que el “chisme pedorro”, como lo definió ella, surgió de alguien que desde hace muchos años sostiene una relación extramarital con una persona importante en la televisora donde trabaja.

“Una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera”, dijo.

Andrea Legarreta responde a declaraciones de Anette Cuburu

Después de que las declaraciones de Anette Cuburu se hiciera virales, Andrea Legarreta decidió tomar un espacio en su programa para hablar sobre el rumor, aunque le restó importancia.

“No voy a hablar mucho al respecto, solo decir que a mí nadie me ha regalado nada, tengo una carrera desde los 8 años aquí en Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió”, dijo la expareja de Erik Rubín.

Andrea agregó en sus declaraciones que le desea lo mejor a quien fue su compañera en Hoy hace 16 años, y esperaba que esté bien no solo por ella, sino por sus hijos.

Anette Cuburu habló de la polémica con Andrea Legarreta en días pasados. (Instagram @anetteoficial / @andrealegarreta).

“Ella vive odiando a la persona equivocada, lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón, por sus hijos, familia y ella. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte”.

Anette Cuburu lanza comunicado tras polémica

Este martes, la exconductora de Hoy subió un comunicado a sus redes sociales en el que vuelve a abordar el tema, aunque dice que, contrario a Legarreta, ella no va a “desearle el bien” a alguien que presuntamente la quiso afectar.

“Nunca fuimos ni seremos amigas, lo que tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo mundo no se maneja en este perfil; el amor se gana, se trabaja, se construye”.