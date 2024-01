Dani Flow: ¿Qué dijo el cantante sobre el caso de Nath Campos y ‘Rix’?

Influencers y usuarios en redes sociales criticaron al cantante Dani Flow, conocido por sencillos como ‘Reggaeton Champagne’, después de que resurgiera una entrevista que se le hizo en 2022, en la que hizo comentarios polémicos relacionados con el caso de Nath Campos y Ricardo González ‘Rix’.

Dani Flow, cuyo verdadero nombre es Daniel Valladares, es un cantante de reguetón que saltó a la fama en 2023 por la popularidad de algunas de sus canciones en redes como TikTok.

El pasado 7 de enero, por medio de redes sociales como X, antes conocida como Twitter, resurgieron fragmentos de una conversación que tuvo Dani Flow en el podcast de un influencer llamado Charly Galleta, a principios de junio de 2022.

¿Qué hizo Dani Flow?

Dentro de la entrevista con Charly Galleta, se habló sobre la situación de ‘Rix’, influencer que en 2021 se declaró culpable por el delito de violación en contra de la youtuber conocida como Nath Campos, razón por la que se encuentra cumpliendo una condena en libertad condicional.

Al mencionar el caso, Dani Flow reaccionó de la siguiente manera: “Fue una p*ndejada... y eso que me cag* ‘Rix’ como personaje... pero si fue una p*ndejada por lo que lo metieron a la cárcel”.

El intérprete de ‘free style’ criticó la situación y arremetió en contra de Nath Campos, asegurando que, tras lo ocurrido, había fotografías de ella con ‘Rix’; sin embargo, no dio detalles sobre las supuestas imágenes.

En aquel entonces, Nath Campos no respondió las críticas que hizo Dani Flow.

¿Qué dijo Dani Flow sobre las protestas feministas?

Además de criticar el caso de Nath Campos y ‘Rix’, Dani Flow también se quejó en dicho podcast de las protestas feministas en dos ocasiones.

En la primera, hizo hincapié en que no le caen bien las mujeres que han realizado iconoclasia en marchas feministas y las criticó por sus acciones.

Casi al final del podcast, cuando Charly Galleta pidió que mencionara algo que le molestara, dijo lo siguiente: “Las morras que rayan el centro… me caen gordas, no me representan como mexicano”.

En otro fragmento del programa que ha vuelto a circular, habla sobre su “rima más polémica” donde menciona algo sobre “las compañeras de secundaria de su hija”. Por esas razones, el reguetonero ha sido severamente criticado.

Dani Flow ofrece disculpas por sus declaraciones

Tras recibir críticas en redes sociales, Dani Flow publicó un video en sus redes sociales en el que abordó las declaraciones que hizo en 2022.

“Ahora me quieren echar encima al movimiento feminista... yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé, pero siempre lo he visto como algo positivo”, explicó Dani Flow, quien puntualizó que no se arrepiente de sus declaraciones.

Señaló que en el momento no se expresó de la manera correcta y ofreció una disculpa, pero continúo con su postura en contra de la forma en la que se llevan a cabo las marchas feministas.

“Siempre he estado a favor del feminismo... definitivamente estoy en contra de las ‘rucas’ que destruyen las cosas”. Por último, Dani Flow puntualizó que va a seguir enfocándose en la industria de la música.