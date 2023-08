Wendy Guevara desmiente rumores y asegura que todavía es de ‘Las Perdidas’: ‘Siempre voy a serlo’

Desde que Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos México y se le identificó con el ‘Team Infierno’, empezaron las especulaciones sobre su relación con ‘Las Perdidas’, con quienes se hizo famosa gracias a un video viral, sobre todo por unas declaraciones que hizo durante una rueda de prensa.

En la misma, aseguró que: “‘Las Perdidas’ ya no caben aquí”. Por estas palabras, se empezó a especular sobre su permanencia en el grupo donde también están ‘Paolita’ Suárez y Kimberly ‘la más Preciosa’, e incluso se habló sobre una ruptura de amistad.

Tras enterarse de todas las especulaciones que había en redes sociales por sus palabras, la influencer decidió aclarar la situación y aseguró que sus palabras se malinterpretaron.

Wendy Guevara explica a qué se refería con declaración sobre ‘Las perdidas’

En una entrevista para el programa Hoy, la originaria de León, Guanajuato señaló que todo había sido una confusión, y que a lo que se refería era que las preguntas por el trío de amigas no tenían nada que ver con el ‘Team Infierno’, que era el que se encontraba en conferencia de prensa.

'Las Perdidas' salieron en la bioserie de Gloria Trevi 'Ellas Soy Yo'. (Foto: TikTok / @jskjna)

“Lo que pasa es que cuando nos entrevistan a los de ‘Team Infierno’ les dije: ‘Las perdidas no están aquí', o sea no caben aquí porque somos ‘Team Infierno’”, explicó Guevara.

No obstante, aclaró que, a pesar de formar parte del grupo creado en La Casa de los Famosos México, no piensa dejar solas a sus amigas y ella seguirá en aquel clan.

“Yo soy de ‘La Perdidas’ y voy a seguir siendo de ‘Las Perdidas’, y tenemos fechas juntas y tenemos muchos proyectos juntas. Tenemos fechas en los antros, en teatros de diferentes ciudades de la República, y yo siempre voy a ser perdida, ¡no frieguen!”, dijo Wendy ante los rumores surgidos en redes sociales.

¿Wendy Guevara está peleada con Sergio Mayer y el ‘Team Infierno’?

En la misma conversación, le preguntaron a la influencer sobre lo que Sergio Mayer había dicho con respecto a que solo se llevaba un amigo de La Casa de los Famosos México, refiriéndose a Emilio Osorio, quien ahora se cambió el nombre artístico por ‘Emilio Halcón’.

Wendy Guevara y Sergio Mayer fueron finalistas de 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Instagram / @sergiomayerb)

“Si no me quieren díganme, culeros, para bloquearlos del WhatsApp”, señaló. Después, explicó que, aunque a ella todos le caen muy bien, no puede obligar a los demás a que sientan lo mismo.

A mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así, pues no lo puedo obligar. Él es dueño de su vida y sus decisiones (...) no es a fuerza que yo tenga que ser amiga de todos”, compartió.