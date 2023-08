Rossy Mendoza, actriz de cine de ficheras, pide ayuda económica tras hospitalización

Luego de un accidente que sufrió en su casa en la Ciudad de México, la actriz del cine de ficheras Rossy Mendoza fue hospitalizada de emergencia, por lo que la vedette pidió donadores de sangre y apoyo económico para solventar los gastos derivados de sus problemas de salud.

Fue a través de su familia que se dio a conocer la noticia luego de que recientemente se cayera de las escaleras y quedara inmovilizada, por lo que se le trasladó en ambulancia. Aunque su cirugía estaba programada para hace unos días, los médicos no pudieron realizarla.

“Ya me van a operar, creo que mañana (sábado), me iban a operar hoy (viernes), pero ando baja de plaquetas, entonces yo creo que me las traen de Marte o de Júpiter o de Europa, no sé de dónde”, dijo en un video desde la cama, en el cual no dejó del lado el humor, pues pronunció estas palabras entre risas.

La actriz, de 80 años, agradece las muestras de cariño que ha recibido de los seguidores que se preocupan. “Me han llamado personas de Estados Unidos, de Sudamérica, de todo el mundo para quererme apoyar (…) Gracias a toda la gente que yo los quiero y ellos a mí me quieren, gracias queridos amigas y amigos. Los amamos y si me quieren apoyar, que si se quieren poner de mi hija”, añadió vía De Primera Mano.

Rossy Mendoza forma parte del documental 'Bellas de Noche'. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

¿Quién es la actriz Rossy Mendoza?

La nacida en junio de 1943 en Ixtlán del Río, Nayarit, comenzó su carrera en el teatro lírico, pero su popularidad creció en las décadas de los 70 y 80 tras su debut en la película Capulina vs. Los Vampiros (1970).

Quien ha trabajado con Tongolele, Andrés García o Germán Valdés ‘Tin Tan’ apareció más recientemente en el documental Bellas de noche (2016), aunque su nombre también figura en títulos como Dulcemente morirás por amor (1977), Los perros de Dios (1974), El festín de la loba (1972), El sinvergüenza (1971) y California Dancing Club (1981). En teatro ha participado en las obras Elena para los miércoles y El Tenorio Cómico.