Novio de Paolita Suárez, de ‘Las Perdidas’, la golpea horas después de que le propuso matrimonio

Tan solo unas horas después de que compartiera que su pareja le pidió matrimonio, Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, se encuentra internada en un hospital de Guanajuato después de que fue agredida por Jesús, quien era su pareja.

A través de una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, retomada en redes sociales, se le ve a la influencer con el rostro hinchado, un ojo cerrado y acompañada de amigas como Wendy Guevara, quien estaba sugiriendo que la trasladaran a otro hospital.

¿Qué le pasó a Paolita Suárez?

Como ‘Paolita’ no podía hablar por la hinchazón en su rostro, fue Wendy quien tomó su celular y explicó lo que había ocurrido la noche del martes, después de que Jesús le pidiera matrimonio en una reunión con amigos.

Publicación de Paolita Suárez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Su novio la golpeó. Yo la verdad no había querido decir nada; ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella, hasta que ella lo dijera. Ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto (señalando la parte izquierda de su rostro). Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado”, explicó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Wendy también compartió que Suárez necesita una cirugía en su nariz para arreglar su tabique, pero esta no se le puede realizar hasta que su cara se desinflame, pues además deben revisar otras cuestiones.

“Ella necesita que, cuando se le desinflame su ojo (porque tiene un hematoma), checarle a ver si no le dañó la córnea o algo; y trae su tobillo todo hinchado y así, pero ella no quiere irse (de ese hospital)”, señaló.

Guevara dijo esto último porque entre ella y sus amigas quieren cambiarla de hospital, pues está internada en el Público General Regional en la ciudad de donde son originarias, pero como hay mucha gente que quiere entrar a verla, buscan un lugar más privado, en el que pueda estar tranquila.

Wendy Guevara explicó la situación de su amiga, Paolita Suárez. (Foto: YouTube / Paolita Suarez)

Paolita Suárez demandará a su ahora expareja, quien la golpeó

Durante la transmisión en vivo le preguntaron a Wendy Guevara si ‘Paolita’ Suárez piensa tomar acciones legales después de la golpiza que le propinó Jesús a unas horas de proponerle matrimonio.

“¿Va a demandar? Sí va a demandar, va a poner una denuncia, nomás queríamos decirles que aquí está (…) gracias por preocuparse”, finaliza el video.

Hasta el momento no hay más actualizaciones sobre la salud de ‘Paolita’, quien en los pocos minutos que aparece en el video se ve con el rostro hinchado; en sitios como el ojo y la nariz se le ve morado.