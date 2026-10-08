Muere músico de Banda Dos Reinas a los 22 años tras explosión de pirotecnia en Tlaxcala: ‘Se fue muy pronto’

La muerte del músico Juan David Barranco Morales, a los 22 años, ocurrió luego de la explosión de un taller de pirotecnia en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, donde el integrante de La Imparable Banda Dos Reinas resultó gravemente herido.

El accidente ocurrió el miércoles 7 de octubre en el municipio de San Pablo Zitlaltepec, donde el joven se encontraba mientras laboraba.

Tras darse a conocer la noticia, sus compañeros de la banda de regional mexicano compartieron un mensaje sobre el fallecimiento del músico y también recordoraron la huella que dejó durante el tiempo que estuvo en la agrupación.

Juan David Barranco Morales era integrante de La Imparable Banda Dos Reinas y se desempeñaba como clarinetista dentro de la agrupación originaria de San Pablo Zitlaltepec.

Además de su actividad artística como músico de regional mexicano, él tenía un trabajo en el taller de pirotecnia que explotó.

La noticia de la muerte del músico fue confirmada por la propia banda, que decidió dedicarle un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que destacó no solamente su talento como músico, sino también los momentos que compartieron con él.

Banda Las Dos Reinas El comunicado de la Banda Las Dos Reinas para informar de la muerte de su integrante. (Foto: Captura)

Mediante un comunicado, recordaron a Juan David como un amigo, hermano y compañero, además de resaltar su alegría y las experiencias que dejó entre quienes convivieron con él.

“Hoy nos toca despedir a un gran músico y, sobre todo, a un gran ser humano que dejó una huella en nuestra banda y en cada persona que tuvo la dicha de compartir algún momento con él”, escribió la agrupación. “Se fue muy pronto, Apenas comenzaba a escribir su historia”, añadió la página de Huamantla en la esquela.

La Imparable Banda Dos Reinas lamentó profundamente la partida de Juan David y señaló que su recuerdo permanecerá dentro de la historia de la agrupación.

En uno de los mensajes más emotivos de la despedida, la banda hizo referencia al instrumento que Juan David tocaba: “tu clarinete siempre seguirá soñando, porque cada nota que alguna vez tocaste seguirá viviendo en nuestra música y en nuestros corazones”.

Finalmente, sus compañeros se despidieron del joven músico con un mensaje que resume el impacto de su partida: “Descansa en paz, hermano. Gracias por haber sido parte de nuestra historia. Hasta siempre, Juan David”.

¿Cómo ocurrió la explosión del taller de pirotecnia en Tlaxcala?

La explosión ocurrió en un inmueble ubicado a orillas de la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, en las inmediaciones del ejido Los Encinos, en San Pablo Zitlaltepec.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar un fuerte estruendo. El estallido provocó una extensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la región.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron restos de material pirotécnico y escombros, además de un vehículo que resultó afectado por la onda expansiva. Elementos de Protección Civil y otras corporaciones acudieron para atender a las personas afectadas y asegurar la zona.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas y bajo qué condiciones ocurrió la explosión del taller de pirotecnia. Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué provocó el estallido.