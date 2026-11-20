El Corona Capital 2026 tiene todo listo para convertir la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en una pista para cantar, descubrir bandas y vivir días llenos de indie y rock. Pero si no tienes boleto para este año no te preocupes, puesto que hay una alternativa para no perderte a tu banda favorita.

La edición 16 del festival cuenta, como en años anteriores, con una transmisión oficial y gratuita por internet para las tres jornadas, así que, ya que lo sabes, no tienes pretexto alguno para perdérselo.

Las actividades musicales comienzan por las tardes y se extienden hasta las madrugadas del día siguiente. Entre los nombres principales del cartel, o headliners, se encuentran bandas de renombre como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, encargados de cerrar las jornadas del viernes, sábado y domingo, respectivamente.

Señal oficial de Corona Capital 2026: Canales para verla EN VIVO desde casa

El festival Corona Capital 2026 puede seguirse a través de sus cuentas oficiales de YouTube y Facebook Live. Las dos opciones estarán disponibles sin costo para quienes quieran conectarse desde casa, incluso desde fuera de la Ciudad de México.

Opciones para ver en vivo el Corona Capital:

Por ahora, los organizadores solo confirmaron la transmisión oficial en sus canales, pero no han detallado si habrá señales simultáneas para ver la actividad de distintos escenarios, cuáles artistas aparecerán en pantalla ni el horario de arranque del streaming.

Por tanto, debes estar muy al pendiente al arranque de la señal y ‘rezar’ por que tu artista favorito salga a cuadro en el horario que le corresponde.

El Corona Capital se realiza del 20 al 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. La edición 16 reúne a más de 60 propuestas internacionales distribuidas en cinco escenarios, este año llamados Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent.

Horarios completos del Corona Capital 2026: ¿Qué bandas tocan en esta edición?

El programa del Corona Capital 2026 incluye propuestas de rock alternativo, indie, electrónica y hip-hop, con artistas consolidados y proyectos emergentes repartidos entre los cinco espacios del recinto por todo el fin de semana.

A continuación, te presentamos la programación completa para que sepas exactamente en qué momento se estarán presentando cada uno de los artistas confirmados.

Viernes 20 de noviembre

El viernes 20, Gorillaz encabeza la programación del escenario Corona. También destacan Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, CHVRCHES y Yung Lean. En Viva Tent aparecen Jamie xx, Fcukers, JMSN y Model/Actriz.

Sábado 21 de noviembre

El sábado 21, Twenty One Pilots ocupa el cierre del escenario principal, después de Pierce The Veil, Balu Brigada, Sawyer Hill y Quarters. The Offspring, Underworld, Mother Mother, Maisie Peters y Peaches también forman parte de la jornada.

Domingo 22 de noviembre

Para la jornada de cierre el domingo 22, The Strokes clausura el escenario Corona. The xx, The Black Crowes, Lola Young, Johnny Marr, Lil Yachty, Tricky, Santigold y Purity Ring completan algunos de los atractivos del último día.