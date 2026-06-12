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‘Un incidente técnico’: ¿Por qué el papa León XIV tuvo que evacuar el avión que lo trasladaría a Roma?

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas, pero ya llevaba una hora de retraso, por lo que el papa León XIV tuvo que evacuarlo.

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El papa León XIV tuvo que evacuar el avión que lo trasladaría a Roma. (Foto: EFE)
Por EFE

Una incidencia en el sistema técnico dejó parado momentáneamente en la pista al avión en el que el papa León XIV tenía que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado por el rey, que subió al aparato.

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas, pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.

Ante esto, el comandante del Airbus 320 de Iberia informó a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

El comandante indicó a los pasajeros que el aparato está siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir le están dando la vuelta a la aeronave “para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola”.

“Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo”, indicó el comandante a los pasajeros.

El rey Felipe VI, que había abandonado la pista tras despedir al papa en la escalerilla, ha vuelto al conocer la incidencia y ha subido al avión, tras lo que ambos han bajado y han ido juntos hasta la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

También se han bajado del avión algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras, los asistentes del vuelo están sirviendo agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanece en el aparato.

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