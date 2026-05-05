Trump ‘no suelta’ al papa: Vuelve a criticarlo y complica la visita de Rubio al Vaticano esta semana

Trump arremetió contra el papa en redes sociales el mes pasado, acusándolo de ser indulgente con el crimen y el terrorismo. AP

El presidente Donald Trump ha renovado sus críticas al papa León XIV, lo que podría complicar una visita para recomponer relaciones que el secretario de Estado Marco Rubio planea realizar esta semana al Vaticano.

En una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump afirmó que el primer pontífice nacido en Estados Unidos está ayudando a Irán y que además está haciendo que el mundo sea menos seguro con sus comentarios sobre la importancia de no tratar a los inmigrantes con falta de respeto.

“El papa preferiría hablar del hecho de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, declaró en la entrevista el lunes. ”Y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”.

Trump complica visita de Marco Rubio al Vaticano esta semana

En realidad el papa nunca dijo eso, sino que pidió conversaciones de paz, y ha criticado la guerra con Irán en general y las amenazas específicas de Trump de borrar del mapa a la civilización iraní.

El pontífice también ha subrayado que está reflejando enseñanzas bíblicas y de la Iglesia, no hablando como un rival político de Trump.

Aun así, los comentarios más recientes de Trump podrían dificultar la tarea de Rubio cuando vea al pontífice el jueves.

A Rubio se le ha pedido con frecuencia que modere o explique la dura retórica de Trump en lo relativo a Europa, la OTAN y Oriente Medio, pero la disputa del mandatario con el pontífice tiene implicaciones políticas internas en Estados Unidos debido a las inminentes elecciones legislativas de mitad de mandato.

El Departamento de Estado informó el lunes que Rubio, un católico practicante que después de este viaje habrá visitado Italia o el Vaticano al menos tres veces en el último año, viajará a Roma y a la Ciudad del Vaticano el jueves y el viernes.

¿Qué ha dicho Trump contra el papa León?

Trump arremetió contra el papa en redes sociales el mes pasado, acusándolo de ser indulgente con el crimen y el terrorismo por sus comentarios sobre las políticas del gobierno norteamericano en cuanto a inmigración, deportaciones masivas e Irán. León dijo después que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.

Más tarde, Trump publicó en redes sociales una imagen en la que se comparaba con Jesús, que luego borró tras un oprobio generalizado. Se ha negado a disculparse con León y ha intentado restar importancia a la imagen diciendo que era de él como un médico.

Gobierno de Italia respalada al papa

La tensión se ha extendido a Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni expresó su desacuerdo con los comentarios de Trump sobre el papa.

Trump, a su vez, la criticó, mientras aumenta su enojo contra los aliados de la OTAN por negarse a apoyarlo en la guerra de Irán; el Pentágono anunció hace pocos días que retirará miles de soldados de Alemania en los próximos meses.

En respuesta a los comentarios más recientes de Trump criticando al papa, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó en una publicación en redes sociales que eran “ni aceptables ni útiles para la causa de la paz”.

“Reafirmo mi apoyo a cada acción y palabra del papa León; sus palabras son un testimonio del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Esta es una visión compartida por nuestro gobierno, que está comprometido, a través de la diplomacia, a garantizar estabilidad y paz en todas las zonas donde existan conflictos”, escribió Tajani.