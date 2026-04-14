‘Y dale con el Papa’: Trump cuestiona a León XIV si sabe que ‘Irán ha matado a 42 mil inocentes’

El Papa León XIV dijo que no le tiene miedo a la administración Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al Papa León XIV la noche de este martes 14 de abril, y reclamó que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes” y que es “inaceptable” que Irán posea la bomba nuclear.

“¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde el lunes un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que “AMERICA HA VUELTO”.

El líder de la iglesia, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era “débil” y “terrible en política exterior”.

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el Papa aseguró que no tenía “miedo” de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.