(VIDEOS) Ataque con drones explosivos en base militar de Colombia deja tres muertos y más de 10 heridos

Militares colombianos fueron atacados con drones cargados de explosivos en una base de Santa Rosa.

BOGOTÁ (AP) — Un nuevo atentado en una base militar en la región del Caribe colombiano dejó el sábado tres muertos y más de una decena de militares heridos, en medio de una arremetida violenta de ataques con explosivos durante las dos últimas semanas.

El ejército colombiano reportó que drones acondicionados con dispositivos explosivos fueron dirigidos sobre las instalaciones militares de Santa Rosa, ubicadas en el sur del departamento de Bolívar, en el Atlántico.

El acto, que fue calificado por la institución como “terrorista”, dejó tres uniformados muertos, “ocho heridos de gravedad” y varios “afectados” que reciben atención médica, indicó el informe.

De momento, el hecho violento no fue adjudicado por las autoridades a una agrupación armada ilegal específica.

Videos grabados en el momento de la explosión y que fueron divulgados en redes sociales dejaron ver el humo que se levantaba cuando los artefactos impactaron la unidad militar al tiempo que los uniformados corrían en medio del caos.

Grupos armados responden con violencia a estrategia de seguridad de De la Espriella

Según la Defensoría del Pueblo, en esa zona operan varias estructuras irregulares que se disputan el control de territorio para el narcotráfico, minería ilegal y extorsión, ente las que menciona a las Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzado en armas desde 1964.

La jornada marcada por la violencia inició en la madrugada con otro ataque con drones explosivos cerca de un peaje en la vía Panamericana, en Cali, sin que se registren heridos. El Ministerio de Defensa condenó el hecho e informó que soldados vigilaban la zona donde el paso vehicular fue restaurado horas después.

La escalada de violencia no ha cesado desde hace dos semanas.

El domingo, un ataque contra una base militar en Planadas, en el sur colombiano, dejó cuatro civiles muertos, entre ellos un bebé de dos meses. Ese mismo día, un policía murió y seis personas resultaron heridas por un ataque con una motocicleta acondicionada con explosivos en Huila, en el suroeste. También una explosión causó daños en el peaje El Bordo, en el Cauca sin dejar víctimas.

Autoridades señalan que los grupos armados ilegales están respondiendo con violencia ante la respuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella y su nueva estrategia de seguridad.