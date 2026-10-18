Fuego alcanzó a soldados en segundos: ¿Qué sabemos del incendio en base militar de Canadá?

Paramédicos suben a una persona herida a una ambulancia en el centro médico Wainwright Health el sábado 17 de octubre de 2026, luego de un incendio en la base militar de Wainwright, provincia de Alberta. (John Ulan/The Canadian Press vía AP)

Cuatro militares canadienses fallecieron y 39 personas resultaron heridas —incluidas 19 sumamente graves— cuando un incendio de rápida propagación alcanzó a soldados que realizaban un entrenamiento militar con fuego real en una base militar en Alberta, informaron funcionarios el domingo.

El mayor general Wade Rutland indicó que los mandos militares estaban al tanto del incendio desde hacía horas, pero creían que estaba lo suficientemente controlado como para permitir que el entrenamiento continuara. Sin embargo, los fuertes vientos cambiaron repentinamente de dirección y empujaron las llamas hacia los soldados.

“El incendio estaba a un kilómetro de distancia cuando el viento cambió. No es normal que un incendio se desplace un kilómetro en 36 segundos”, expresó en una conferencia de prensa en Edmonton.

Rutland indicó que un comandante en el lugar le dijo que los soldados pasaron de no ver fuego a tener llamas encima en menos de un minuto.

El incendio se desató el sábado durante un entrenamiento de combate de alta intensidad, efectuado por la Compañía Charlie del 3er Batallón de la Infantería Ligera Canadiense de la Princesa Patricia.

Unos 84 soldados estaban distribuidos entre un campo de lanzamiento de granadas y una zona donde practicaban ataques contra posiciones enemigas simuladas. El fuego se propagó hacia la segunda área de entrenamiento.

Rutland indicó que los investigadores no han determinado qué originó el incendio en la base militar de Alberta.

Dijo que el batallón se estaba preparando para un despliegue rápido ante crisis globales y una misión para reforzar a los efectivos canadienses en Letonia la próxima primavera.

Los militares informaron que los fallecidos son el sargento Morgan Wong, del Regimiento Leal de Edmonton, y los soldados rasos Shaun Farrell, Aidan Goulding y Hayden Lykkemark, del 3er Batallón de la Infantería Ligera Canadiense de la Princesa Patricia. Los cuatro servían con el batallón, cuya base está en Edmonton.

El primer ministro canadiense Mark Carney ofrece una declaración el domingo 18 de octubre de 2026 en la Colina del Parlamento, Ottawa, tras un incendio mortal en la base militar de Wainwright, provincia de Alberta. (Foto: Patrick Doyle/The Canadian Press vía AP) (PATRICK DOYLE/PATRICK DOYLE/The Canadian Press)

La primera ministra de la provincia de Alberta, Danielle Smith, dijo que 39 personas reciben atención médica. Sayeh Zielke, directora ejecutiva de Acute Care Alberta, informó que 19 se encuentran sumamente graves, ocho están estables y 12 eran ambulatorios y reciben tratamiento por lesiones menos graves.

Smith dijo que algunos sufrieron quemaduras graves por el incendio y podrían requerir tratamiento intensivo durante semanas o meses.

El primer ministro Mark Carney describió el incidente como una de las peores tragedias en tiempos de paz para las fuerzas armadas de Canadá en territorio nacional. Ordenó que las banderas ondearan a media asta en los edificios federales de todo el país.

Carney agregó que ya se notificó a las familias de los fallecidos. Entre los afectados había personal de las fuerzas regulares, reservistas y soldados de bases de todo Canadá.

¿Qué hospitales atienden a los heridos por el incendio en Alberta?

Funcionarios de salud de Alberta informaron que los pacientes fueron trasladados desde Wainwright a cuatro hospitales: el Hospital de la Universidad de Alberta y el Hospital Royal Alexandra en Edmonton, el Foothills Medical Centre en Calgary y el Red Deer Regional Hospital.

Funcionarios de Alberta informaron que habían suspendido el aviso de emergencia de “Código Naranja”, activado en varios hospitales el sábado por la noche para movilizar personal y camas para las víctimas.

La respuesta involucró 22 ambulancias terrestres, seis aviones y dos helicópteros, con apoyo de la provincia vecina de Saskatchewan. Smith dijo que se había localizado a todos los pacientes y que no había más en espera de traslado.

El alcalde de Wainwright, Bruce Pugh, declaró que el pequeño hospital de la localidad no estaba diseñado para manejar un incidente con víctimas masivas, pero elogió la respuesta del personal médico local.

Rutland confirmó que técnicos militares de búsqueda y rescate se lanzaron en paracaídas sobre Wainwright para reforzar la respuesta de emergencia. Pugh dijo que sus paracaídas rojos estaban iluminados por bengalas mientras descendían poco antes de la medianoche.

Cathy Keane, candidata a la alcaldía en Ontario, informó que su hijo mayor está entre los heridos sumamente graves. “Como madre, ahora mismo necesito estar con mi hijo y mi familia”, escribió en Facebook, y añadió que viajaba a Alberta.

El líder conservador opositor Pierre Poilievre, quien representa el área en el Parlamento, visitó Wainwright el domingo y dijo que había escuchado relatos de personas que corrieron hacia el peligro para ayudar a otros y que ahora se encuentran sumamente graves en hospitales.

¿Por qué se propagó tan rápido el incendio en la base militar de Canadá?

Rutland indicó que el incendio se inició en el área de entrenamiento militar, donde se realizaban múltiples ejercicios, y se propagó rápidamente en medio de vientos inusualmente fuertes.

Dijo que los vientos habían estado dentro de los límites normales de operación durante gran parte del sábado, generalmente por debajo de 50 kilómetros por hora (31 millas por hora), antes de intensificarse rápidamente. Los controladores de campo dependen de informes meteorológicos para determinar si el entrenamiento puede continuar de manera segura, señaló.

El incendio cruzó cortafuegos establecidos antes de ser contenido con ayuda de bomberos municipales.

Las fuerzas armadas canadienses señalaron que no hay indicio de que se haya tratado de un atentado terrorista.

Rutland dijo que los investigadores militares examinarían las circunstancias, incluido si es necesario modificar los protocolos de seguridad. “Si nuestros protocolos necesitan cambiar, entonces se actualizarán”, manifestó.

Los militares suelen convocar una junta formal de investigación después de incidentes de este tipo, explicó Rutland, y advirtió que determinar qué ocurrió tomaría tiempo.

Rutland añadió que la Compañía Charlie había sido retirada del área de entrenamiento, y que el resto del batallón suspendió la práctica el domingo.

La Real Policía Montada de Canadá sostuvo que se convocó a los agentes poco después de las 4 de la tarde del sábado, luego de reportes de un incendio en un área de entrenamiento en la base.

Amplias áreas de la provincia fueron afectadas el sábado por una tormenta de viento con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas por hora). El viento derribó algunos árboles, arrancó letreros y empujó las llamas más allá de la base hacia áreas rurales circundantes.

Para la noche del sábado, el Distrito Municipal de Wainwright avisó que el incendio estaba contenido y que las propiedades e infraestructura crucial estaban protegidas. No se emitió ninguna orden de evacuación para los residentes.

La Base Wainwright, una de las bases de entrenamiento militar más concurridas de Canadá, es un lugar donde los soldados se preparan para operaciones de combate.

El incendio también interrumpió la votación anticipada antes del referéndum del lunes sobre si Alberta debería iniciar un proceso que podría llevar a su independencia de Canadá. Elections Alberta afirmó que el centro de votación anticipada en el Wainwright Communiplex cerró temprano el sábado y que los materiales electorales fueron transportados de forma segura.