Así es el Ring Drone Cam: El nuevo dron de Amazon que vigila tu casa con inteligencia artificial

Jamie Siminoff, vicepresidente de Amazon y fundador de Ring, calificó el lanzamiento del dron como uno de los hitos de su carrera.

La unidad Ring de Amazon presentó su dron volador de seguridad para el hogar más de seis años después de anunciar el producto por primera vez, lo que marca la tardía entrada de la marca en el segmento de la robótica.

El nuevo dispositivo, ahora llamado Ring Drone Cam, estará disponible a finales de enero por 250 dólares, según anunció la compañía el martes. Presenta un diseño ligero y completamente renovado que se diferencia notablemente del dron que Ring anunció originalmente en 2020 y que tenía previsto lanzar al año siguiente. Finalmente, Ring decidió abandonar esa versión inicial y también descartó un segundo intento en el que había estado trabajando hasta el año pasado.

En ambos casos, Ring se vio inmersa en lo que su fundador, Jamie Siminoff, ahora vicepresidente de Amazon, describió como un círculo vicioso. A medida que la empresa añadía más sensores y capacidad de procesamiento al dron, necesitaba una batería más grande. El consiguiente aumento de peso del producto requería rotores más potentes, lo que comprometía la estabilidad general del vuelo. “Básicamente, sigues arreglando cosas que luego se rompen y empeoran”, declaró en una rueda de prensa previa al anuncio.

Ring Drone Cam: ¿Cómo funciona el dron de vigilancia de Amazon?

En una entrevista, Siminoff calificó el lanzamiento de la Drone Cam de Ring como un hito en su carrera, reconociendo que fue un esfuerzo prolongado y, a veces, agotador para los ingenieros y diseñadores de la marca. Con este dron, cree que Ring ha superado los obstáculos que frenaron sus prototipos anteriores. Siminoff afirmó que un punto de inflexión importante se produjo cuando la empresa decidió apoyarse en gran medida en la inteligencia artificial para coordinar las capacidades de vuelo y la funcionalidad principal del dron, delegando la mayor parte de las necesidades de procesamiento a la nube.

El dispositivo de Ring pesa aproximadamente 165 gramos, cuenta con luces LED y tiene un campo de visión de 148 grados. (Chris Welch / Bloomberg)

Una Ring Drone Cam sin conexión a internet puede despegar y aterrizar de forma segura, pero depende de la IA (y de una conexión Wi-Fi activa) para casi todo lo demás, desde establecer su ruta de vuelo hasta responder a las alertas de otras cámaras Ring alrededor del hogar del cliente.

El dron puede volar durante un máximo de cinco a ocho minutos antes de necesitar aterrizar en su estación base para recargar la batería. Esto significa que es más adecuado para controles breves y patrullas cortas, y no está diseñado para vigilancia constante. Requiere aproximadamente ocho minutos de carga por cada minuto de vuelo.

La cámara del Ring Drone Cam tiene un campo de visión de 148 grados y graba video en resolución 2K. Los usuarios pueden programar patrullajes para el dispositivo (que cuenta con focos LED integrados para disuadir a los ladrones por la noche cuando los propietarios no están en casa) y puede despegar automáticamente para investigar notificaciones de otros productos del ecosistema Ring, como sensores y alarmas.

Durante la configuración del dron, los usuarios determinarán qué zonas y rutas de su espacio vital son seguras para volar. Incluso si el dron se queda sin batería o pierde la conexión, debería aterrizar en un lugar seguro. Dado que volar al aire libre infringe las regulaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Ring ha incluido precauciones de software que impiden que el dron funcione en exteriores.

Cuando permanece en su estación de carga, la cámara del Ring Drone Cam se apaga como parte de las medidas de privacidad del dispositivo. (Amazon Ring)

Durante la rueda de prensa, Ring mostró prototipos de la Drone Cam con demostraciones de vuelo predefinidas, pero no se permitió a los periodistas controlar el dispositivo directamente. Con un peso aproximado de 165 gramos (0,36 libras), el dron es ligero y lo suficientemente resistente como para soportar algunas caídas, pero es ruidoso, como suele ocurrir con los productos de esta categoría. Al preguntarle cómo habían reaccionado las mascotas al dispositivo volador en las primeras pruebas, Siminoff comentó que muchos animales tienden a ignorar la Drone Cam, pero admitió que a otros “no les gusta”.

Del Astro al Rover: Amazon renueva su apuesta por los robots de vigilancia

Ring también presentó la Ring Rover Cam de 1000 dólares, una versión mejorada del robot Astro de Amazon, ahora dedicada a la seguridad autónoma. El dispositivo, que se lanzará a mediados de diciembre, transmite y graba video en 4K mientras se mueve o patrulla. La mayoría de los componentes internos del robot permanecen sin cambios, según Siminoff.

El robot móvil Astro de Amazon, que llegó a venderse por 2350 dólares, nunca caló entre los consumidores y carecía de aplicaciones prácticas atractivas. Al igual que sucedió con Astro casi al final de su ciclo de vida, Siminoff cree que la Ring Rover Cam se utilizará principalmente en entornos empresariales y de fabricación, aunque reconoce que sigue siendo demasiado cara para la mayoría de los consumidores; si bien nada impide que cualquier persona compre una.

La Ring Rover Cam es una versión renovada del robot Astro de Amazon, con grabación de video en 4K y capacidad para patrullar hasta 30 minutos. (Amazon Ring)

Además de incorporar ahora la marca Ring, la Rover Cam ha recibido otra mejora de hardware: una nueva “Torre de Luz” que proyecta un anillo en el techo para facilitar el seguimiento de su posición cuando está fuera del alcance visual. La Rover Cam admite zonas de cobertura de hasta 5000 pies cuadrados y, al igual que Astro, cuenta con una cámara periscópica que permite una perspectiva más elevada. Puede funcionar hasta 30 minutos durante las patrullas.

Ambos productos cuentan con varias medidas de privacidad integradas, y Ring afirmó que los videos grabados están protegidos de forma predeterminada con “TAKE”, acrónimo de Throw Away the Key Encryption (Cifrado de eliminación de clave). Cuando el dron está en su base, la cámara se apaga y unos LED indican cuándo cualquiera de los dispositivos está grabando, con un mensaje en la pantalla del Rover.

Ring está experimentando con otros posibles dispositivos robóticos, pero Siminoff afirmó que cualquier dispositivo futuro deberá tener un propósito claro y resolver problemas reales de los clientes. “Es muy fácil caer en el negocio de los juguetes cuando uno se adentra en la robótica”, dijo. “No tenemos ningún interés en hacer eso”.