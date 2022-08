Este es el plan de Amazon para conocer hasta el último rincón de tu casa

Amazon.com inc. no acaba de comprar un fabricante de aspiradoras robotizadas, ha adquirido una empresa de cartografía. Para ser más precisos: una empresa que puede mapear tu casa.

La compañía anunció un acuerdo de mil 700 millones de dólares por iRobot Corp., el fabricante de la aspiradora Roomba. Y sí, Amazon ganará dinero con la venta de esos dispositivos. Pero el valor real reside en la capacidad de esos robots para mapear tu casa.

Como siempre con Amazon, se trata de los datos. Una casa inteligente en realidad no es terriblemente inteligente. Solo tiene información de que las bombillas Philips Hue y el televisor están conectados en la sala porque tú lo has dicho, pero no sabe dónde están exactamente.

Cuanto más sepa sobre un espacio determinado, más estrechamente podrá administrar la forma en que interactúan contigo.

El hogar inteligente es claramente una prioridad para Amazon. Sus bocinas inteligentes Echo aún se venden más que las de sus rivales Apple y Google, con un estimado de 9.9 millones de unidades vendidas en tres meses, según la firma de análisis Strategy Analytics.

Pero aún no es posible comprar fácilmente el Astro, el robot doméstico de Amazon que se dio a conocer con fanfarrias el año pasado, ya que hay cantidades limitadas de él. Eso también parecía, al menos en parte, un esfuerzo por mapear el interior de tu propiedad, una tarea que ahora recaerá en iRobot. Los productos más recientes de la compañía con sede en Bedford, Massachusetts, incluyen una tecnología que se llama Smart Maps; sin embargo, los clientes pueden optar por no compartir los datos. Amazon dijo en un comunicado que proteger los datos de los clientes es “increíblemente importante”.

Un poco más aterrador es que los mapas también representan una gran cantidad de datos para los especialistas en marketing. El tamaño de tu casa es un buen indicador de riqueza. Un piso cubierto de juguetes significa que probablemente tengas niños. Un hogar sin muchos muebles es un hogar al que puede intentar vender más muebles. Todo esto es información útil para una empresa como Amazon que, como habrás notado, está en el negocio de vender cosas.

Además, la adquisición parece un recorte para el minorista, que tenía 61 mil millones de dólares en efectivo a fines de junio. El acuerdo de mil 700 millones de dólares representa una prima del 22 por ciento sobre el precio de las acciones de iRobot antes de que se anunciara el acuerdo. Hace menos de un año, iRobot estaba valorado en 2 mil 500 millones de dólares.

Y no se necesitará mucho para cubrir el valor de capital del objetivo. Su ganancia prevista puede ser de solo 78 millones de dólares el próximo año, pero también tiene costos de ventas, marketing y administración de 389 millones de dólares, una cifra que Amazon seguramente puede reducir promocionando los productos a través de sus canales de ventas existentes.

Amazon no pretendería solamente mapear tu hogar. Apple Inc. también dio a conocer una herramienta, en el mes de junio, para el próximo lanzamiento de iOS, su sistema operativo móvil, que utiliza el escáner láser en los últimos iPhones con el fin de construir modelos 3-D que se denominarán “RoomPlan”.

El acuerdo entre Amazon y Whole Foods en 2017, es que le dio información sobre la industria de comestibles. El convenio de 3.5 mil millones de dólares anunciado por One Medical Ltd., en junio, le proporciona una gran cantidad de datos de atención médica. Ahora, iRobot puede darle a Jeff Bezos & Co., una idea de lo que hay en tu hogar.