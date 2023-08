Héctor Herrera dice que debió prepararse mejor para jugar en Europa; ¿Cómo fue su paso?

Héctor Herrera es uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos años, sin embargo, incluso a el ahora jugador del Houston Dynamo de la MLS le faltó mayor preparación antes de jugar en Europa.

Hay entrenadores y comentaristas de futbol que consideran que los futbolistas mexicanos deberían emigrar al futbol europeo muy jóvenes -y no a los 27 años como Luis Chávez.

Pero hay otros que opinan que los jugadores deben adquirir mayor experiencia antes de irse -como criticó Miguel ‘Piojo’ Herrera a Diego Lainez, quien se fue a los 19 años al Betis de España.

Héctor Herrera coincide un poco con este segundo punto de vista, ya que a sus 32 años dejó el futbol europeo porque su condición física ya no le alcanzaba para mantener el ritmo de la élite con el Atlético de Madrid.

El ‘Zorro’ cree que quizá seguiría en Europa “si me hubiera preparado mejor, cuidado más, si hubiera hecho más cosas para llegar mejor al futbol europeo y para un largo plazo no tener tantas lesiones o que mi cuerpo estuviera mejor.

“Siempre he dicho que en ese momento había quien me lo decía, pero no lo entendía. Cuando eres más joven piensas que no te va a pasar o no te va a llegar ese momento”, confesó en una entrevista para TUDN.

Héctor Herrera está en su segunda temporada en la MLS. (Twitter @HoustonDynamo)

Así fue la carrera de Héctor Herrera en Europa

El paso de Héctor Herrera por el futbol europeo realmente no fue malo. Arribó a la liga portuguesa a los 23 años con el Porto, en 2013, procedente del Pachuca -después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

Con el Porto ganó la liga en la temporada 2017-18 y dos supercopas de Portugal. Además, disputó la UEFA Champions League durante seis años consecutivos en los que alcanzó una vez los 8vos de final y otra los 4tos de final.

Herrera se convirtió en una de las figuras de los ‘Dragones’, con los que marcó 35 goles y 35 asistencias en 245 partidos. Aunque la liga de Portugal no está considerada entre las cinco mejores de Europa.

A pesar de eso, el mexicano llamó la atención del entrenador argentino Diego ‘Cholo’ Simeone y en 2019 fue fichado por el Atlético de Madrid, con el que ganó la La Liga en la temporada 2020-21.

Con los ‘colchoneros’ no tuvo la misma regularidad debido a la alta exigencia de la liga, la competencia interna con sus compañeros y a sus lesiones musculares; entró de cambio en un 50 por ciento de los 78 partidos que jugó, pero fue titular en casi la otra mitad.

Herrera habla sobre enfrentar a Messi en la MLS

Héctor Herrera, tres años menor que Lionel Messi, confiesa que será un placer para él enfrentar otra vez al argentino en la MLS, así como a sus compañeros del Inter Miami, Jordi Alba y Sergio Busquets.

“Tuve la oportunidad de enfrentarlo varias veces en Europa y con la selección, no solo en Mundial. Es un placer enfrentarlo porque es el mejor jugador del mundo y ahora está acá en la liga donde estoy yo, te emociona e ilusiona jugar contra Miami, no solo él”, comentó ‘HH’ para TUDN.

Sobre las críticas que ha recibido por su llegada a la MLS y sus lesiones con Houston Dynamo, el mediocampista mexicano respondió que no tiene “nada que demostrar” y sólo quiere disfrutar del futbol, de la vida y ser feliz.