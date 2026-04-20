Amazon y AliExpress apuestan por los proveedores mexicanos

El e-commerce mexicano se ubicó en la octava posición a nivel mundial y fue el más grande de América Latina en 2025, superando a economías como EU, Dinamarca y Singapur. [Fotografía. ChatGPT]

Amazon y Aliexpress.com redireccionaron su estrategia hacia proveedores y pequeñas empresas mexicanas ante el impacto de los aranceles en sus operaciones y a fin de consolidar su posición en un mercado que creció 19.2 por ciento anual en el 2025 con un valor 941 mil millones de pesos.

“La imposición de aranceles, que en algunos sectores puede superar el 30 por ciento en ciertos bienes provenientes de Asia, ha creado una presión estructural en los costos, impactando particularmente a los artículos transfronterizos de bajo costo”, advirtió Ainhoa Robles, directora de Marketing de AliExpress.

Luego de que el gobierno mexicano implementó tasas arancelarias de hasta el 35 por ciento a productos chinos y de otros países con los que no cuenta con acuerdo comerciales.

“Sin embargo, este escenario ha abierto una ventana de oportunidad para que los productos con diseño y distribución local ganen terreno, permitiendo que la plataforma mantenga su dinamismo a través de un inventario que cumple con las normativas fiscales y arancelarias vigentes sin sacrificar la variedad”, detalló Robles.

Añadió que por ello la empresa fortaleció sus alianzas locales al expendir la presencia de vendedores mexicanos en su plataforma.

“Esto ayuda a profesionalizar y elevar la visibilidad de los emprendedores locales, al tiempo que construye una base de suministro nacional más resiliente. Al aprovechar el inventario mantenido localmente, podemos reducir los tiempos de entrega y ayudar a mitigar las presiones de costos para los consumidores”, abundó.

En febrero pasado, Alibaba.com lanzó la iniciativa de abastecimiento Local-a-Local, que ofrece una selección en constante crecimiento que actualmente supera los 150 mil productos vendidos por proveedores en México y gestionados desde almacenes locales.

De acuerdo con la plataforma global propiedad de Alibaba International Digital Commerce Group, junto con la minorista AliExpress, lo anterior, contribuirá a reducir la presión sobre el flujo de efectivo y a mejorar la rotación de inventario.

“Queremos abastecernos de empresas mexicanas para empresas mexicanas. La verdad es que Alibaba.com ha sido una empresa con muchos proveedores, algunos son asiáticos y seguirá parte de esa oferta. Aunque esperamos crecer a doble dígito la proveeduría nacional”, previó el director comercial de Alibaba.com en México.

El e-commerce mexicano se ubicó en la octava posición a nivel mundial y fue el más grande de América Latina en 2025, superando a economías como EU, Dinamarca y Singapur, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Redituables

En primer lugar se ubica China gracias a las super apps como Alibaba.com y el social commerce como TikTok; le sigue Corea del Sur por su densidad urbana e infraestructura digital; en tercer lugar, está Reino Unido el cual es líder europeo gracias a su madurez; en la cuarta posición está Noruega, seguido por Indonesia, Rusia y Lituania.

No solo, las plataformas chinas han tenido que replantear su estrategia, también Amazon, donde más de 27 mil Pymes realizan ventas nacionales e internacionales.

“Nos mantenemos muy de cerca de todo lo que va pasando en el marco macroeconómico y el tema global. Amazon va informando a los vendedores para que ellos puedan adaptar su estrategias y sus precios respecto al tema del T-MEC y el arancelario, ya que es algo que causa incertidumbre a las Pymes mexicanas”, explicó Tania Caldú, líder de Amazon Global Selling en México.

En entrevista, Caldú puntualizó que los negocios mexicanos al expandirse y vender globalmente enfrentan retos, aunque la compañía cuenta con una red de proveedores de la cual se apalanca poder ayudar a los vendedores en todos los procesos de venta.

Además, Amazon anunció a mediados de febrero pasado la disminución de los costos de envío de Logística de Amazon en promedio 51 por ciento, aplicado a productos menores a 299 pesos mexicanos en categorías esenciales como alimentos, salud y cuidado personal.

En este contexto, AliExpress previó un alza del 25 por ciento en sus ventas en el 2026, basado en la maduración logística y la consolidación de marcas con visión estratégica. Dicha cifra es mayor al 20 por ciento registrado en el 2025, impulsado por una mayor frecuencia de compra, donde los consumidores han transitado hacia la adquisición de bienes de mayor valor, según Ainhoa Robles.