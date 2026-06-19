Hallan los cuerpos de Guillermo y Zafar, pareja estadounidense desaparecida, en fosa clandestina

Agentes de las fuerzas de seguridad de México hallaron el jueves, en una fosa clandestina localizada en el centro del país, los cuerpos sin vida de una pareja estadounidense que llevaba desaparecida desde el pasado 20 de mayo.

Según informaron este viernes medios mexicanos, que citan fuentes del Ministerio Público, los cuerpos de los estadounidenses se encontraron en una fosa de una zona boscosa del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, durante labores de búsqueda rutinarias.

Los cuerpos pertenecerían a Guillermo Jaffet y Zafar Padamsee, de 57 y 56 años respectivamente, quienes tendrían la doble nacionalidad mexicana y estadounidense y residían actualmente en el Estado de México, según la prensa local.

Los restos de la pareja fueron localizados en el parque La Marquesa, un entorno boscoso y natural en el centro del país.

Jaffet y Padamsee fueron reportados como desaparecidos en Ciudad de México el pasado 20 de mayo, cuando en teoría acudieron a una reunión y fueron interceptados por terceros.

Familiares de los estadounidenses habrían reclamado apoyo a la embajada de Estados Unidos en el país latinoamericano, cuyas autoridades no se han pronunciado de manera oficial tras este hallazgo.

Tampoco la embajada estadounidense en México ha emitido ninguna declaración pública al respecto.

De acuerdo con la información publicada por medios mexicanos, en el operativo de hallazgo participaron agentes de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad, quienes investigan estos hechos para dar con los responsables.

México enfrenta una crisis de desaparecidos a nivel nacional con más de 130.000 casos según las cifras oficiales, y el Estado de México es la entidad federativa con más personas no localizadas.

Recientemente, colectivos de búsqueda se manifestaron cerca del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 para visibilizar esta crisis de personas desaparecidas y criticar la respuesta del Estado ante este fenómeno.

En un informe de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que la situación de desaparecidos en México representa una “grave crisis humanitaria” perpetrada mayormente por integrantes del crimen organizado.