México anota récord en importaciones de gas natural estadounidense durante el primer trimestre 2026

Pese a los esfuerzos del Gobierno de México por disminuir su dependencia del gas natural proveniente de Estados Unidos, las importaciones de este energético alcanzaron un promedio de 6 mil 258 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) durante el primer trimestre del año, su nivel más alto para un periodo similar desde que se tiene registro, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Las importaciones mexicanas de gas natural estadounidense presentaron un incremento de 1.8 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior, y superaron por segundo año consecutivo, la barrera de los 6 mil millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

México es el principal cliente del gas natural de Estados Unidos en el mundo, ya que representa el 22.5 por ciento de sus exportaciones.

En segundo lugar, se encuentra el otro socio del T-MEC, Canadá, quien durante el periodo enero-marzo importó un promedio de 3 mil 282 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que representó el 13.5 por ciento de las ventas estadounidenses.

Debido a la posición geográfica, Estados Unidos les vende estos energéticos a sus socios norteamericanos a través de ductos. En el primer trimestre del año, las exportaciones estadounidenses por esta vía ascendieron a 10,017 MMpcd, lo que significó un incremento anual de 6.2 por ciento.

Sin embargo, el mercado estadounidense comenzó a incrementar sus ventas a través de embarcaciones, con el objetivo de llegar a mercados europeos y africanos.

En el periodo en cuestión, Estados Unidos vendió 17,848 MMpcd de gas natural mediante embarcaciones, lo que representó el 64.1 por ciento de sus ventas, mientras que el año pasado este tipo de exportaciones aportaban el 60 por ciento.

¿A qué países les vendió gas Estados Unidos?

Entre los países a los que más les vendió se encuentran Reino Unido (7 por ciento de sus exportaciones), Países Bajos (6.1), Francia (5.7), Egipto (5.4), España (5.2), Turquía (5.1), Italia (4.3), Alemania (3.9), entre otros.

Actualmente, México consume alrededor de 9 mil 100 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural; sin embargo, únicamente cerca de 2 mil 300 MMpcd se producen localmente. Esta situación mantiene la dependencia externa en niveles cercanos al 75 por ciento de la demanda nacional.

Frente a este panorama, la Secretaría de Energía (Sener) presentó la iniciativa ‘Gas Natural: Estrategia para fortalecer la soberanía energética’, mediante la cual el gobierno federal busca elevar la producción nacional hasta 5 mil 871 MMpcd en el corto plazo y alcanzar los 8 mil 310 MMpcd hacia 2035, prácticamente triplicando la capacidad productiva actual del país.

“La estrategia de soberanía energética que está impulsando el gobierno de México abre una etapa de desarrollo muy importante para la industria en el país, así como la construcción y puesta en marcha de nueva infraestructura de producción, procesamiento y transporte de hidrocarburos”, dijo José Aceves, country manager de Sarens en México.