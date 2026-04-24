Un contrato de gas natural… naturalmente corrupto

En materia petrolera, el norte del país está en llamas ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum atinadamente decidió revivir los campos no convencionales al fracking, en su versión más amigable con el medioambiente.

Sin embargo, al interior de Pemex existen problemas graves que debieran encender las alertas en los altos niveles del gobierno, con la finalidad de evitar vergonzosos dispendios de recursos en un proyecto que resulta tan importante para el futuro económico del país, como es la autosuficiencia en gas natural. Le cuento.

Verá, el pasado 25 de julio de 2023, Isaías Merlín González, entonces titular de la Gerencia de Operación de Contratos y Asociaciones Norte (GOCAN), fue el encargado de generar las bases y un caso de negocio amañado para asignar un Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) en el campo Cuitláhuac, todo esto por instrucciones de Miguel Angel Maciel Torres, ex subsecretario de Energía; y de Ángel Cid Munguía, exdirector de Pemex Exploración y Producción.

De acuerdo con documentos de la petrolera, el CSIEE se adjudicó de forma directa a la compañía Consorcio Petrolero 5M del Golfo, y a QMAX MÉXICO, en dónde funge como directivo José Escalera Alcocer, exdirector de Exploración de PEP.

Posteriormente, como premio por acatar las instrucciones para la asignación del contrato, el cual fue documentado con producción falsa para pasar todos los filtros internos, el 06 de noviembre de 2023, Isaías Merlín González fue nombrado Administrador del Activo de Producción Reynosa, pero no solo eso. El caso de negocio para autorizar el CSIEE Cuitláhuac fue documentado por Pemex con una producción de 47.8 millones de pies cúbicos de gas, pero al recibirlo, la compañía comprobó que el campo solo producía 27.4 millones de pies cúbicos con una tendencia a la baja, de acuerdo con documentos internos en poder de este espacio.

Así, y con el objetivo de evitar una demanda por parte de Pemex, Isaías Merlín está documentando un convenio para agregar asignaciones contiguas al campo Cuitláhuac como compensación a la contratista, es decir, darles mayor área territorial.

¿Por qué tanta prisa por cumplirles? Aquí una pista. El expediente da cuenta que el 08 de noviembre de 2023, después de haber sido asignado el contrato y justo dos días después de haber sido nombrado como Administrador del Activo de Producción Reynosa, la esposa de Merlín González, quién también es trabajadora de Pemex, compró una casa ubicada en Mcallen, Texas, valorada en 261 mil 686 dólares, unos 5 millones de pesos al tipo de cambio de la fecha de la compra.

Insistimos. La región norte de Pemex va a adquirir mayor notoriedad conforme avance el fracking y otros proyectos. Es urgente tomar medidas para garantizar que los recursos destinados se utilicen con transparencia y lejos de la corrupción.