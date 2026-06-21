¿Sexta parte? Andrew Stanton abre la puerta para una posible secuela de ‘Toy Story 5′

El estreno de Toy Story 5 no solo marca el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la pantalla grande, también reaviva una pregunta entre los seguidores de Pixar: ¿la franquicia terminará con esta película o todavía tiene espacio para nuevas entregas?

Andrew Stanton, director de la cinta, evitó confirmar el futuro de la saga, pero dejó claro que el criterio para continuar dependerá de que las historias mantengan la honestidad con la que, a su juicio, ha evolucionado la franquicia desde sus inicios.

En entrevista con Screentime, el cineasta explicó que no puede adelantar planes porque forman parte de su trabajo, aunque sí compartió qué considera indispensable para que la serie siga funcionando.

“No puedo decirte eso. Es la seguridad de mi trabajo”, respondió Stanton cuando fue cuestionado sobre una posible continuación. Sin embargo, añadió que le gustaría que cualquier nueva película siguiera el mismo camino que recorrieron las anteriores entregas.

“Quisiera que fuera honesta, como lo ha sido hasta ahora, y que siguiera las vidas de los niños. Creo que eso fue lo que hizo que se sintiera como una trilogía perfecta para Andy. Y espero que podamos hacer lo mismo si continúa con Bonnie y con quien llegue después a sus vidas”, señaló.

Para Stanton, una de las claves del éxito de la franquicia radica en que los personajes han evolucionado junto con las generaciones que crecieron viendo las películas. “Siempre ha sido honesta con lo que ocurre en el mundo y en las vidas de los niños, en cualquier época en la que estemos. Eso es lo que ha sido divertido seguir a lo largo de los años”, afirmó.

¿De qué trata ‘Toy Story 5′?

La nueva película enfrenta a los juguetes con un desafío diferente: la tecnología. Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo ven amenazado su propósito cuando aparece Lilypad, una tableta inteligente que se convierte en la favorita de Bonnie.

El personaje propone una nueva forma de relacionarse con los demás a través de una plataforma llamada ‘El Estanque’, lo que genera un choque entre la visión tradicional del juego y las herramientas digitales.

Según la información oficial de Disney y Pixar, la historia explora cómo evolucionan la imaginación y las formas de entretenimiento en un mundo cada vez más conectado.

La película fue dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. Además, Randy Newman regresó para componer la música original de la franquicia.

El elenco de voces suma celebridades internacionales

Además del regreso de personajes emblemáticos, Toy Story 5 incorporó nuevas voces para su versión en español.

Belinda interpreta a Lilypad para Latinoamérica, mientras que Bad Bunny participa con un cameo como Pizza con Anteojos, un juguete que forma parte de una comunidad de objetos olvidados en un patio trasero.

‘Toy Story 5′ encabeza la temporada de estrenos de Hollywood

La quinta entrega de la franquicia llegó a los cines en medio del inicio de la temporada de grandes lanzamientos del verano boreal.

Entre las producciones que acompañan la cartelera de las próximas semanas aparecen Supergirl, la nueva adaptación de The Odyssey dirigida por Christopher Nolan, Moana en versión de acción real, Minions & Monsters, Spider-Man: Brand New Day y Coyote vs. Acme.