‘Culpaba a los zapatos’: El síntoma por el que diagnosticaron enfermedad incurable a Michael Patrick, de ‘GOT’

Una molestia con el calzado detonó el diagnóstico de Michael Patrick (Foto: IA Gemini).

Michael Patrick, de Juego de tronos, murió a los 35 años tras padecer una enfermedad de la neurona motora (ENM), un trastorno neurodegenerativo sin cura que deteriora progresivamente la movilidad.

Previamente, el fallecido actor de Juego de Tronos habló abiertamente sobre los primeros signos de la enfermedad y cómo estos pasaron desapercibidos en un inicio.

En entrevistas, Patrick relató que uno de los primeros síntomas surgió durante una obra de teatro, cuando perdía estabilidad sin entender la causa.

Así fue la primera señal de la enfermedad incurable de Michael Patrick

El primer indicio de la enfermedad del actor apareció mientras el actor participaba en una obra durante el Dublin Fringe Festival. El actor de Juego de tronos debía danzar en escena, pero tropezó constantemente sin razón aparente.

“Tenía que bailar en la obra y no dejaba de caerme”, contó en declaraciones retomadas por BBC. El actor explicó que en ese momento atribuyó el problema a un factor externo: “No paraba de culpar a los zapatos, pensaba: ‘¿por qué me hacen bailar con estos zapatos tan toscos?’”.

El problema persistió incluso fuera del escenario. “Pero después no mejoró”, agregó. Con el paso de las semanas, la dificultad para moverse se intensificó hasta afectar funciones básicas, lo que lo llevó a buscar atención médica.

Tras consultar con especialistas, Patrick recibió en febrero de 2023 el diagnóstico de enfermedad de la neurona motora, un padecimiento que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los músculos. El deterioro comenzó en una pierna y avanzó progresivamente.

En entrevistas citadas por Irish Independent, el actor describió ese momento como inesperado: “Fui a un fisioterapeuta y luego a un neurólogo. Me sorprendió. No lo esperaba”.

Aunque el padre del actor murió por la misma enfermedad que le habían diagnosticado, Patrick reconoció que no creía que le ocurriría a él.

El avance de la enfermedad lo obligó a dejar los escenarios de forma progresiva y, en menos de un año tras el diagnóstico, andaba en silla de ruedas al perder la capacidad de mantenerse de pie.

Conforme la enfermedad avanzó, el actor experimentó pérdida de fuerza en brazos, dificultades respiratorias y la necesidad de procedimientos médicos especializados. Entre las opciones planteadas estuvo la traqueotomía, una intervención para facilitar la respiración.

No obstante, Patrick decidió no someterse al procedimiento. En un mensaje previo a su muerte, explicó: “No quiero arriesgar una parte significativa de ese tiempo en una cama de hospital”, tras conocer que la recuperación podría prolongarse entre seis y 12 meses.

Semanas antes de su fallecimiento, su neurólogo le comunicó que probablemente le quedaba alrededor de un año de vida, según relató el propio actor en redes sociales.

Así fue el ensayo clínico que le devolvió movimiento en los pies a Patrick

En medio del deterioro, Patrick participó en un ensayo clínico enfocado en una variante genética poco común de la enfermedad. De acuerdo con BBC, el tratamiento comenzó a mostrar efectos tras varios meses.

“Fue un alivio enorme ver que el medicamento está haciendo algo”, declaró. Gracias a esto, el actor recuperó parcialmente la movilidad en los pies: “Por primera vez en más de dos años puedo mover los dedos”.

El ensayo, respaldado por una farmacéutica especializada en terapias genéticas, forma parte de un estudio internacional con decenas de participantes.

Una neuróloga involucrada en la investigación señaló, en declaraciones citadas por BBC, que la aparición de nuevos movimientos ofrecía “una gran esperanza” sobre el posible efecto del fármaco.

“Pensábamos que podía ser hereditario porque mi padre y su hermano la tuvieron”, dijo el actor, quien además reveló que su hermana fue diagnosticada posteriormente y ambos participaron en el ensayo clínico.

Carrera, últimos proyectos y la participación de Patrick en ‘Juego de tronos’

Además de su batalla contra la enfermedad, Patrick desarrolló una carrera como actor y dramaturgo. Participó en la sexta temporada de Juego de tronos, donde interpretó a un miembro del pueblo libre en el episodio The Broken Man.

También formó parte de producciones como Blue Lights y This Town, además de proyectos teatrales y televisivos independientes. Entre sus trabajos más personales destacó la obra My Right Foot, inspirada en su propia experiencia con la enfermedad.

En 2025, recibió un reconocimiento en los Stage Awards por su adaptación de Richard III, donde reinterpretó al personaje como alguien diagnosticado recientemente con una discapacidad similar a la suya.

La muerte del actor fue confirmada por su esposa través de Instagram. “Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos”, escribió.

Patrick había sido ingresado diez días antes en un hospicio en Irlanda del Norte. Durante los últimos años, familiares y amigos impulsaron campañas de recaudación para cubrir gastos médicos y cuidados especializados, que superaron las 100 mil libras, unos 2.3 millones de pesos mexicanos.