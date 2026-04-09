La triste historia de Michael Patrick, actor de ‘Juego de Tronos’ que fue desahuciado a los 35 años

Michael Patrick murió a los 35 años luego de recibir un diagnóstico de una enfermedad degenerativa. (Foto: IAGemini/GOT)

Michael Patrick, actor de Juego de Tronos, murió a los 35 años luego de ser desahuciado por los médicos tras una lucha contra una enfermedad nuerodegenerativa incurable, padecimiento que lo tuvo en hospitales durante aproximadamente tres años y lo llevó a utilizar una silla de ruedas para moverse.

Naomi Sheehan, su esposa, informó sobre su fallecimiento a través de una publicación en Instagram, donde reveló que en sus últimos momentos estuvo rodeado de su familia y amigos.

El actor de Game of Thrones murió en un hospital, donde permanecía internado por complicaciones en su estado de salud.

¿Qué le pasó a Michael Patrick, actor de ‘Game of Thrones’ que murió?

Michael Patrick participó en diversos programas de televisión, siendo su aparición en Game of Thrones una de las más destacadas de su carrera.

Patrick comenzó con problemas tras actuar en una obra donde tenía que bailar, pero no dejaba de caerse: “Culpaba a los zapatos, ¿por qué debía hacerlo con estos zapatos tan toscos (...) pero después no mejoró“, declaró para la BBC.

En febrero de 2023 su vida cambió tras recibir el diagnóstico de enfermedad de la neurona motora, noticia que le fue comunicada siete meses antes de contraer matrimonio con su esposa.

“Por el momento solo afecta mis piernas, comenzó en la izquierda y de repente comencé a cojear (...) Me siento un poco extraño con este gran anuncio, pero lo hago por diferentes razones (...) Una de ellas es para crear conciencia acerca de este padecimiento, a pesar de todo me siento positivo”.

A partir de ese momento, se vio obligado a cambiar los foros de grabación por salas de hospital, donde se sometió a distintos tratamientos, la mayoría de ellos experimentales, según compartió en diversas publicaciones de Instagram.

Debido a las complicaciones de la enfermedad neurodegenerativa, requirió una silla de ruedas eléctrica y, a pesar de ya no poder caminar, se mantenía positivo. Incluso anunció esta etapa con humor: “Mi nueva prueba de manejo”, dijo.

A finales de 2025, se dio a conocer la existencia de una página en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para que Michael Patrick se sometiera a una traqueotomía, procedimiento en el que se realiza una apertura en la tráquea para insertar un tubo que facilita la respiración.

No obstante, en febrero de 2026, tres años después de recibir el diagnóstico, acudió a una clínica para conversar con los médicos, quienes lo desahuciaron tras pronosticarle un máximo de un año de vida.

Patrick rechazó la traqueotomía debido a que el procedimiento implicaba un tiempo de recuperación de entre cinco y 12 meses: “No deseo arriesgar una cantidad significativa de tiempo en una cama dentro del hospital, gracias por las donaciones, lo usaré para brindarme atención especializada en estas etapas finales de mi vida”, declaró.

Dos meses después, el 7 de abril de 2026, Patrick murió en una cama de hospital, donde permaneció internado alrededor de 10 días por complicaciones en su salud.

¿Quién era Michael Patrick?

Michael Patrick nació en 1991 en Belfast, Irlanda del Norte, pero se mudó a Inglaterra para estudiar Ciencias en la Universidad de Cambridge.

Fue ahí donde se integró a una compañía de teatro, lo que lo llevó a estudiar actuación en la Academia Mountview de Artes Teatrales, en Londres.

Durante su trayectoria, apareció en Game of Thrones como uno de los integrantes de los Pueblos Libres. Otras producciones en las que participó fueron:

The Black Weeding

El portero

Soft Border Patrol

This Town

Mordiichter (última aparición)

Además de actor, también fue escritor. En su vida personal, estaba casado con Naomi Sheehan desde septiembre de 2023.

¿Qué es la enfermedad de la neurona motora?

La enfermedad de la neurona motora engloba un grupo de problemas neurológicos que destruyen a las células cerebrales encargadas de las actividades motoras del cuerpo como respirar, hablar, comer y caminar, informaron los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

Entre los diagnósticos más comunes están:

Atrofia muscular espinal

Atrofia muscular progresiva

Enfermedad de Kennedy

Esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad que padece Yolanda Andrade)

Esclerosis lateral primaria

Parálisis bulbar progresiva

Síndrome pospoliomielítico

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de la neurona motora?

Los síntomas dependen del padecimiento en específico y de cada uno de los pacientes, pero entre las más comunes destacan:

Contracciones musculares

Debilitamiento muscular

Perdida de movimiento (principalmente de las piernas)

Rigidez muscular

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, no existe una cura para esta enfermedad.