La vez que Benito Guerra atropelló a un fan en el Rally de México: ‘La ambulancia se cayó al barranco’

Hay anécdotas que no se le habrían ocurrido ni a los guionistas de Los Simpson. El piloto mexicano Benito Guerra vivió una de ellas durante el Rally de México 2010: mientras intentaba romper un récord mundial, una falla en el auto lo hizo perder el control y terminó atropellando a un aficionado.

El hombre salió disparado unos 20 metros y Guerra llegó a pensar que lo había matado. Lo que siguió fue una cadena de situaciones tan insólita que parece sacada del capítulo ‘Bart el temerario’, cuando Homero Simpson salta un desfiladero en patineta, cae al fondo, recibe una nueva dosis de golpes mientras los rescatistas intentan sacarlo en una camilla y, cuando finalmente parece estar a salvo, la ambulancia vuelve a accidentarse.

Algo parecido —aunque sin una pizca de gracia— le ocurrió al fan de Benito Guerra. Spoiler: sí sobrevivió.

¿Qué le pasó a Benito Guerra en el Rally de México 2010? La caótica anécdota con un aficionado

En una conversación para el podcast Desde el Paddock, Guerra habló sobre algunos de los momentos más complicados de su trayectoria, uno de ellos fue la ocasión en que atropelló a un aficionado durante el Rally de México 2010.

De acuerdo con reportes de la época de Autocosmos y Mundo Motorizado, en ese entonces, Guerra conducía un Mitsubishi Lancer Evo X, el cual sufrió un daño en la suspensión que le hizo perder el resto de esa jornada.

Pero la anécdota revelada por el piloto va más allá: corría con Javier Marín como copiloto, quien llevaba las referencias de récords mundiales. Guerra estaba muy cerca de romper uno en esa etapa y en esa categoría.

“Iba a 160 km/h en el Evo X. Dice ‘izquierda 6, intenta a fondo’ y, cuando me dice eso, escucho que se revienta la delantera derecha, giro y nada más veo que no vaya a entrar, veo un poste y dije ‘más’ para no tragarme el poste de frente porque íbamos muy fuerte. Alcancé a frenar y pasé del poste, pero, cuando iba a pegar, alcanzo a ver una cabecita con una cámara atrás del poste”, contó.

Benito Guerra ha participado en varias ocasiones en el Rally de México. FOTO: MARIO CASTILLO /CUARTOSCURO.COM (Mario Castillo)

Según relató, el automóvil giró en el aire y cayó derecho. Su copiloto le insistía en que continuaran, pero Javier no se había percatado de que en el parabrisas había “un hueco con pelos y sangre”.

“Le digo: ‘Javi, matamos a alguien’. ‘¿No puedes arrancar?’. Le digo: ‘No, no tengo llanta o dos’”, le explicó.

Al percatarse de lo ocurrido, pensó que el hombre había muerto. Se bajó del automóvil y vio al hombre a unos 20 metros de distancia; sin embargo, se tranquilizó cuando vio que movió una pierna.

Pero ahí no terminó la mala suerte para este hombre. Según contó Guerra, vineron una serie de eventos cada vez más desafortunados: la ambulancia que llegó por él se desbarrancó, el primer helicóptero que acudió a rescatarlo se cayó y fue hasta la llegada de una segunda aeronave que pudieron llevarlo a un hospital, aunque no exento de otra situación.

“A este cuate le fue muy mal. Llega la ambulancia por él, se va por el camino de tierra (...) y va al barranco. Lo sacan y llega un helicóptero por él y a mí me llevan en una camioneta. Vamos en la camioneta bajando, ‘¡H2, H2, emergencia emergencia emergencia!’ (se corta). Se cayó el helicóptero, sobrevive, y mandaron a otro, que perdió algún instrumento y no sabía para dónde tenía que ir. Yo venía escuchando en el radio en la camioneta”, relató.

El aficionado había mentido a su esposa para ir al Rally

Al llegar un representante del seguro del Rally, le dieron una noticia que empeoró cómo se sentía: era un fan suyo que había faltado al trabajo y le había mentido a su esposa para poder ir a verlo en el Rally.

Benito Guerra en la presentación del Rally de México 2011. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM (Rodolfo Angulo)

Guerra trató de compensarlo y lo visitó en el hospital. Le llevó una playera personalmente para desearle una pronta recuperación. “Cuando entré, la esposa no me vio con los mejores ojos, pero bueno”, bromeó.

También explicó que, en el accidente, el hombre se rompió la pierna y tuvo que ser intervenido, aunque ya no lo vio para ‘firmarle el yeso’.

De acuerdo con reportes de SportCar.com y el equipo de prensa de Benito Guerra retomados por Mundo Motorizado, lo que le ocurrió al coche fue que se desflechó en la etapa Alfaro 2, falla que le impidió terminar el tramo en ese día y obligó a los mecánicos del equipo a trabajar en la noche para repararlo.

Según los registros de esa edición del Rally, Guerra sí terminó la competencia. Registró un tiempo de 4:23:23.8, con una diferencia de +19:09.6, para terminar en el lugar 15 general y cuarto de su categoría, PWRC.