Un mexicano va por un nuevo equipo de F1: ¿Qué sabemos del empresario Rafael Villagómez Sr.?

Esto es lo que sabemos del empresario Rafael Villagómez, quien podría adquirir un equipo de la F1. (Foto: AP/ChatGPT)

Otmar Szafnauer, jefe de la escudería Alpine en 2023, se convirtió en CEO de Van Amersfoort Racing (VAR) y junto con el empresario mexicano Rafael Villagómez Sr. buscan integrar un nuevo equipo en la Fórmula 1.

Villagómez es accionista mayoritario de VAR y aunque por ahora solo evalúan la posibilidad de sumarse al ‘Gran Circo’, depende de diferentes las condiciones del mercado y la FIA.

“El propietario Villagómez y yo estábamos considerando la posibilidad de colaborar en un equipo de Fórmula 1, lo cual aún podría suceder si hay algo interesante en venta o si se abre la posibilidad de un duodécimo equipo”, declaró en una entrevista para el medio especializado GP Blog.

El proyecto, informó Szafnauer, existe desde antes de que Cadillac se sumó a la parrilla, pero no existían las condiciones actuales de este momento: “Consideramos crear el undécimo equipo, pero luego Cadillac se hizo con él. Y ahora, cuando abren la posibilidad de un duodécimo team, también queremos hacerlo o invertir en algo más para así no iniciar de cero”, añadió.

¿Quién es el empresario Rafael Villagómez Sr.?

La familia del empresario mexicano Rafael Villagómez Sr. tiene una tradición en el desarrollo de compañías, principalmente en el sector minero.

El abuelo de Rafael inició trabajos en la mina “El Cubo” a través de una compañía que en el futuro iba a transformarse en CoMinVi S.A. de C.V., en León, Guanajuato. Actualmente es Villagómez quien tiene el cargo de director general.

De acuerdo con la página oficial de CoMinVi emprendió un nuevo proyecto basado en obras dentro del sector minero en un depósito de cantera. Posteriormente compró maquinaria y equipo para realizar trabajos especializados y “de mayor relevancia”, es así como se convierte en un contratista importante en 2002.

Dentro de las actividades que realiza la empresa, considerada una con responsabilidad social, son:

Desarrollo de túneles

Producción dentro de las minas, principalmente en México

Servicios para otras empresas mineras nacionales e internacionales

Actualmente hay 11 equipos dentro de la Fórmula 1. (Foto: AP) (Vincent Thian/AP)

Además, se convirtió en socio y posteriormente en el inversionista mayoritario de Van Amersfoort Racing (VAR), equipo con presencia dentro de las competencias de F3 y F2. De esta escudería surgió Franco Colapinto, actual piloto de Alpine.

El empresario mexicano es papá del joven piloto mexicano Rafael Villagómez, quien nació en 2001 en Guanajuato y comenzó en el karting a temprana edad, pero en 2020 dio un salto a la categoría de F4.

En 2021, tras conseguir varios podios, pasó a la Fórmula 3, donde corrió durante aproximadamente tres años. En 2024 fichó por VAR para integrarse a la parrilla de F2.

“Estoy preparado para este siguiente nivel. La dinámica de un coche de F2 es impresionante, pero gané mucha confianza después de una exitosa prueba de post-temporada en Abu Dhabi el año pasado. El test me demostró tanto a mí como a los que me rodean que la F2 es la categoría adecuada para seguir desarrollándome como piloto”, declaró en una entrevista para Motorsport.

Ahora la duda es qué pasaría con Villagómez Jr. si su equipo consigue un lugar en la F1, aunque hoy no hay nada claro y la llegada de una doceava escudería parece lejana.