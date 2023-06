Michael J. Fox se cae en panel de ‘Volver al futuro’: Esto fue lo que le pasó al actor

Michael J. Fox preocupó a los asistentes de un panel de la película Volver al futuro realizado este fin de semana en el Centro de Convenciones de Pensilvania, en Philadelphia, luego de que el actor diagnosticado con Parkinson desde 1991 protagonizara una caída sobre el escenario.

Cuando fue presentado en la sesión de preguntas y respuestas –en donde también estuvieron presentes Christopher Lloyd y Tom Wilson– hizo una reverencia, sin embargo, debido a las dificultades motrices derivadas del Parkinson el actor perdió el equilibrio al tropezar con sus pies y cayó.

Afortunadamente, el golpe fue amortiguado por un sillón que se encontraba enfrente. Fox no sufrió ningún golpe ni herida de gravedad, por lo que inmediatamente se reincorporó y se mostró entusiasta ante su público, que recordó a los personajes de Marty McFly, Emmett ‘Doc’ Brown y Biff Tannen.

Como gesto de apoyo, admiración y ánimo hacia el actor, los asistentes se pusieron de pie y le aplaudieron, gesto que Michael agradeció.

Las caídas, una de las mayores complicaciones del Parkinson

En entrevistas de promoción de su documental Still: A Michael J. Fox Movie, que está disponible a través de la plataforma de streaming Apple TV+, contó la lucha que ha enfrentado hace años contra la enfermedad.

Michael reveló que ahora las caídas frecuentes son parte de su cotidianeidad pese al medicamento que toma para controlar los síntomas, por lo que ha tenido algunos huesos rotos. “Cada día es más difícil, pero así son las cosas”, afirmó a CBS.

Además tras su retiro de las pantallas afirmó que cada vez tiene menos tiempo para estar solo, por lo que le cuesta lidiar con la falta de privacidad ya que tiene ayudantes alrededor la mayor parte del tiempo cuidando que no termine en el suelo.

“Me rompí este hombro, lo reemplacé. Me rompí este codo. Rompí esta mano. Tuve una infección que casi me cuesta este dedo. Me rompí la cara. Me rompí el húmero. Y eso apestaba”, dijo a Variety.

Michael J. Fox recibió el diagnóstico de Parkinson cuando tenía apenas 29 años y su ascenso a la fama estaba en el mejor punto.

Tras conocer el resultado de los análisis, Fox se retiró del mundo del entretenimiento y evitó dar entrevistas y hacer apariciones en las que pudieran cuestionarle su repentino retiro.

Sin embargo, tras un largo proceso médico y de acompañamiento psicológico, el actor emprendió la Fundación Michael J. Fox, cuyo objetivo consiste en destinar recursos y financiamientos para la investigación y desarrollo de tratamientos que ayuden a los pacientes que padecen esta enfermedad que afecta el sistema nervioso-motor.